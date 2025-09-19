Ramiro ‘Clay’ Bolaños, la leyenda del boxeo ecuatoriano que desafió al tiempo

A sus 75 años, Ramiro ‘Clay’ Bolaños sigue activo y recuerda sus días con Muhammad Ali

Ramiro Bolaños, el excampeón recuerda su paso por el ring y su pelea mundial en Tokio.

Ramiro ‘Clay’ Bolaños es una historia viviente del boxeo ecuatoriano. A sus 75 años sigue subiéndose al ring, recordando sus días de gloria en Ecuador y Estados Unidos, donde incluso entrenó junto a Muhammad Ali, quien en varias ocasiones fue confundido por su hermano.

En Ecuador lo ganó todo, se llevó todos los títulos. Para unos es el mejor boxeador de la historia del Ecuador.

Su apodo, Clay, proviene de su admiración por Ali, cuyo verdadero nombre es Cassius Clay. Entre risas, Bolaños recuerda los momentos compartidos en Los Ángeles y cómo ese sobrenombre lo acompañó toda su carrera.

Bolaños en familia, con su nieto Asher Bolaños Pérez y su esposa Lilian Arteaga. FRANCISCO FLORES

Bolaños ya le ganó la batalla al derrame que le dio. Ahora su familia es el centro de su atención y compartir con sus amigos.

- Con 75 años, usted todavía se cuadra para pelear.

Todavía estamos listos para dar guerra hasta cuando Dios quiera. Recuerde que yo comencé a pelear cuando era a 15 asaltos.

-¿A qué se dedica ahora?

-Me jubilé en el Ministerio de Gobierno y ahora doy clases personalizadas en Quito para entretenerme. Paso bien, salgo a correr y me mantengo activo. Tengo 75 años y hasta superé un derrame. Vengo dando puñete desde los 12 años, cuando inicié en Ambato con las peleas preliminares.

-Cuando ve hacia el pasado, ¿siente que tuvo una carrera espectacular?

-Veo todo lo que hice y solo me queda agradecer mucho. Ahora vivo en Quito, pero fue en Guayaquil donde recibí cariño y apoyo. Raúl Gamboa siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas. Agradezco a mi pueblo y a mi país, que me dieron lo más grande que un deportista puede recibir.

Raúl Gamboa y Ramiro Bolaños, fueron rivales y luego Gamboa fue su entrenador. FRANCISCO FLORES

-¿No hubo ninguna lesión que lo haya afectado?

-Dando gracias a Dios, todo bien. Por el boxeo no me ha pasado nada grave. Sí tuve una recaída por presión alta, que me llevó al derrame; estuve al borde de irme. Gracias a Dios, a mi esposa y a quienes me apoyaron, pude sobrellevarlo. Él me dijo: “Quédate unos años más, al menos hasta los 150 años”.

-¿Quiere vivir 150 años? ¿No es mucho tiempo?

-Nooo. Ya Dios me ha dado la mitad, solo falta la otra mitad. La idea es seguir compartiendo con los amigos la vida.

-En su carrera enfrentó a muchos boxeadores.

-Muchos peleadores, como Alberto Herrera, Jaime Valladares, Eugenio Espinosa, Raúl Jara, Alfredo Zurdo Paredes y Raúl Gamboa, quien primero fue rival y luego entrenador y amigo personal.

-Peleó por un título mundial.

-Sí, en Tokio, en 1973, contra el japonés Kuniaki Shibata. Fueron 15 rounds en 130 libras. Fui el retador número uno en el mundo y tuve la suerte de representar bien a mi país.

-¿Qué le diría a un chico de 10 o 12 años que desea ingresar al boxeo?

-Yo comencé a los 12 años en Ambato con Segundo Morejón. Peleaba en el ring público como el ‘abreboca’ del show, pero siempre entrenando. Les diría que si aman el box, deben entrenar al máximo y ser disciplinados, sobre todo esto último.

Ramiro Bolaños en Guayaquil con sus amigos del boxeo, en octubre habrá un homenaje a él. FRANCISCO FLORES

-¿Qué se viene ahora para Ramiro Bolaños?

Soy agradecido con Dios y mi esposa. Ahora, Guayaquil me abre las puertas: el presidente de la Comisión de Boxeo Profesional me dio la oportunidad de organizar un homenaje y show el 11 de octubre junto a mis amigos boxeadores. Estoy muy agradecido y espero que nos acompañen en ese día especial.

-¿Está listo para una pelea?

-Eso mejor pregúnteselo al rival, yo siempre estoy listo.

