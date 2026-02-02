¿Cómo inscribir a sus hijos en el Mundialito UEFLI 2026 y otros torneos infantiles?

Estos son los detalles que debe conocer antes de inscribir a su hijo en el torneo

El Mundialito UEFLI 2026 es un torneo de fútbol infantil organizado en el ámbito escolar, asociado a la Unidad Educativa Fiscomisional La Inmaculada (UEFLI) en la ciudad de Loja, Ecuador. Este tipo de eventos busca promover la práctica deportiva entre niños y niñas a través de competencias locales o regionales, con inauguraciones y partidos que involucran a estudiantes de diferentes instituciones.

En muchos casos, las inscripciones se realizan a nivel de equipo escolar o por aula, y no de forma individual por parte de los padres. Es común que se requiera que el niño esté matriculado en la institución y cumpla con la categoría de edad establecida para el torneo (por ejemplo, sub-10, sub-12 u otras divisiones formativas).

Para otros torneos infantiles de fútbol en el país, como los organizados por ligas formativas, academias o eventos independientes (Mundialito Kids, Ecuador Cup Kids u otros campeonatos locales), el procedimiento suele variar. Las inscripciones pueden gestionarse a través de las redes sociales oficiales del torneo (Facebook, Instagram), sitios web dedicados, números de contacto de los organizadores o reuniones informativas en canchas o complejos deportivos.

Para inscribir a los hijos en el Mundialito UEFLI 2026 u otros torneos infantiles similares en Ecuador, el proceso generalmente se coordina directamente con la escuela o institución educativa participante. Las familias deben acercarse a la dirección del plantel, al profesor de educación física o al responsable deportivo designado, quien proporciona la información específica sobre requisitos.

