Chito Vera: Las frases más icónicas que han marcado su carrera

La historia del manabita, Marlon 'Chito' Vera, quien tiene a todo el Ecuador a la expectativa de su enfrentamiento con Sean O'Malley por el título mundial de peso gallo de la UFC, despierta inspiración y motivación entre sus fanáticos.

El camino de Chito no ha sido nada fácil, han pasado más de nueve años desde su llegada a la UFC y desde el día uno ha tenido un solo objetivo: ser campeón de la división de peso gallo.

Aquí te traemos una compilación de las frases más icónicas del peleador manabita que han marcado su carrera.

"Nunca dejen de luchar por sus sueños, por lo que aman. El que quiere puede"

El 6 de noviembre de 2021, tras vencer al estadounidense Frankie Edgar, 'Chito' Vera pronunció estas palabras desde el octágono de pelea y mostrando una bandera de Ecuador. Este triunfo fue especial para él porque le permitió acceder al top 10 de la categoría Peso Gallo.

"A mi país le quiero decir gracias por darme tantas energías"

Vera pronunció esta frase en 2017, previo a su enfrentamiento con Brian Kelleher en Long Island, como parte de la Fight Night que organizaba la UFC.

“¡Ecuador, voy a ser campeón mundial!”

Lo dijo en marzo de 2023, previo a su pelea contra Cory Sandhagen, el Destrozador. Este era el cuarto evento principal que protagonizaba.

"Yo no era muy hábil en un principio, no porque no quisiera, sino porque no tenía las herramientas correctas. Pero tengo un gran corazón que me llevó a donde estoy hoy”.

Lo dijo previo a la pelea estelar contra Cory Sandhagen.

"Ahora que estoy aquí, viviré mi vida para ser campeón mundial. ¡Por eso sigo mejorando! ¡Vine a este deporte para ser campeón mundial! ¡Tengo el corazón, tengo la ética de trabajo y ahora tengo a las personas que me llevarán ahí!"

“Las palabras de Sean O’Malley son tal vez una táctica para entrar a mi cabeza. Creo que si cualquier ser humano se enfoca mucho en lo que dicen los demás no va a llegar a nada".

Lo dijo el 6 de marzo de 2024 en un diálogo con medios de comunicación, previa a la gran pelea de su vida, la que lo podría convertir en campeón mundial.

La noche de este sábado 9 de marzo, 'Chito' se enfrenta a Sean O’Malley por el campeonato Peso Gallo, su principal objetivo desde que llegó a la UFC. A él también le dijo: "lo que diga este pendejo, no importa".

