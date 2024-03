Aquiles Álvarez: "No lo salen a Chito"

El burgomaestre no se quedó con nada y hasta les dijo figuretis lamparosos a los que se trepan a la camioneta de Chito Vera.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, este sábado 9 de marzo, horas antes de la pelea de Chito Vera, dejó un mensaje en la red social X (antes Twitter): "Ojalá que los politiqueros figuretis y que no hacen nada por el país, no lo salen a Chito. Déjenlo en paz por favor y no generen mala vibra, figuretis lamparosos, tirados a ecuatorianos y ni son de aquí", escribió el alcalde, que también fue directivo de Barcelona.

Caso Metástasis: Entre los 13 a vincular hay agentes carcelarios y antinarcóticos Leer más

Lea también: Chito Vera: Ecuatorianos ya se congregan en el 'banderazo' para apoyarlo

Y en la parte final del tuit, se mandó otra descarga: "Mientras otros deportistas ni siquiera reciben sus aportes, ni para el desayuno tienen. Lo mismo las federaciones deportivas del país. La mayoría se trepa a la tendencia de Chito para generar contenido, dan asco" y terminó con #NoJodanAChito.

Ojalá que los politiqueros figuretis y que no hacen nada por el país, no lo salen a Chito. Déjenlo en paz por favor y no generen mala vibra, figuretis lamparosos, tirados a ecuatorianos y ni son de aquí.

Mientras otros deportistas ni siquiera reciben sus aportes, ni para el… — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) March 9, 2024

Chito Vera tiene a todo el país pendiente de su pelea del 9 de marzo del 2024, desde las 23:00 ante Sean O ' Malley en el Kaseya Center de Miami en el UFC 299.

¿Te gustó esta noticia? ¡Suscríbete a EXPRESO!