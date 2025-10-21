Champions League: Horarios y fechas para los partidos más emocionantes

El martes 21 y miércoles 22 de octubre, la Champions League vuelve a brillar con fuerza, y desde Ecuador hay motivos de sobra para prender la pantalla. Tres nombres, tres historias, tres ilusiones: Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Willian Pacho, los embajadores tricolores en el torneo más glamuroso del fútbol mundial.

En Londres, el Chelsea de Caicedo busca reencontrarse con su mejor versión. El volante ecuatoriano, cada vez más afianzado en el mediocampo blue, enfrentará un partido ante el Ajax que puede definir el rumbo del grupo.

Los números de la Champions League

Para todos los gustos

En otro punto de la capital inglesa, el Arsenal de Hincapié se alista para un duelo de alto voltaje ante Atlético de Madrid. El defensor, sólido y con jerarquía, vive su primera Champions con los ‘gunners’ y quiere seguir mostrando que el futuro de la zaga ecuatoriana pasa por sus pies. Willian Pacho del PSG visita al Beyer Leverkusen.

La Fecha 3 de la fase de grupos pondrá a prueba a los tres equipos, pero también al corazón de los hinchas ecuatorianos, que verán los encuentros en vivo por ESPN, Disney Plus y la web de expreso.ec, con el sueño compartido de ver a un compatriota brillando en el torneo más codiciado de Europa.

Moisés Caicedo entró al cambio en el triunfo de Chelsea ante Forest. Chelsea

Son dos días para marcar en el calendario, dos jornadas que huelen a fútbol grande. La Champions se juega en Europa, pero también se siente en cada rincón del Ecuador.

Martes 21 de octubre

FC Barcelona vs. Olympiakos, 11:45

Kairat vs. Pafos, 11:45

Union Saint-Gilloise vs. Inter, 14:00

Villarreal vs. Manchester City, 14:00

Newcastle vs. Benfica, 14:00

PSV Eindhoven vs. Napoli, 14:00

Bayer Leverkusen vs. PSG, 14:00

Copenhagen vs. Borussia Dortmund, 14:00

Arsenal vs. Atlético de Madrid, 14:00

Miércoles 22 de octubre

Athletic Club vs. Qarabag, 11:45

Galatasaray vs. Bodo/Glimt, 11:45

Sporting CP vs. Olympique de Marsella, 14:00

Real Madrid vs. Juventus, 14:00

Bayern Múnich vs. Club Brujas, 14:00

Eintracht Frankfurt vs. Liverpool, 14:00

AS Mónaco vs. Tottenham, 14:00

Chelsea vs. Ajax, 14:00

Atalanta vs. Slavia Praga, 14:00.

