Barcelona vs. Olympiacos HOY EN VIVO: sigue en el partido de la Champions League

Martes de Champions League, sí, la de las noches mágicas en Europa, los días felices en Ecuador, himnos y leyendas. Desde las 11:45, el FC Barcelona recibe al Olympiacos de Grecia en Montjuïc. El equipo de Hansi Flick necesita ganar sí o sí para recuperar terreno en la clasificación general.

El nuevo formato de la Champions no da respiro: solo los ocho primeros avanzan directamente a octavos, mientras que del puesto 9 al 24 deberán jugar un repechaje en febrero. Por eso, cada punto pesa como oro.

Las alineaciones de Barcelona y Olympiacos

Lo que se viene en la Champions

El Barcelona llega tocado. La goleada sufrida en Sevilla (4-1) y la derrota ante PSG encendieron las alarmas. Las lesiones —siete en total— le han complicado el panorama al técnico alemán. Ante Girona, el gol agónico de Ronald Araújo en el 90+3’ evitó otra noche amarga, pero la sensación general sigue siendo de fragilidad defensiva y poca contundencia en ataque.

Olympiacos, dirigido por el experimentado José Luis Mendilibar, no será un rival fácil. El español ha logrado consolidar un bloque sólido y competitivo en Grecia, campeón de su liga y con una base que mezcla juventud y oficio. En Europa, los griegos buscan dar el golpe: sumar al menos un punto en Catalunya para mantenerse en zona de playoffs.

Flick apostará por una delantera renovada: Fermín López, Rashford y Lamine Yamal, con Pedri como generador. Toni Fernández se perfila como el “9” y el sueco Bardghji podría ser el comodín ofensivo.

Montjuïc se alista para otra noche decisiva. El Barça busca reencontrarse con su esencia justo antes del Clásico ante Real Madrid. El reto es grande, la presión también, pero las noches de Champions son, justamente, para los que no tiemblan.

EN VIVO: Barcelona vs. Olympiacos

