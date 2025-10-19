Premier League 2025-26: Así quedó la tabla tras Liverpool vs Manchester United

Un cabezazo de Harry Maguire en el minuto 85 dio el triunfo al Manchester United y profundizó la crisis de Liverpool

Un gol de Harry Maguire, a seis minutos del final, dio la victoria a Manchester United, que profundiza la crisis de Liverpool, al sumar por primera vez en diez años cuatro derrotas consecutivas, 3 en Premier League 2025-26 y una en Champions League 2025-26, y se queda a cuatro puntos de Arsenal, que es líder.

Gol de Mbeumo al minuto 1 silencia Anfield

El conjunto de Rúben Amorim, que por primera vez desde que está en el cargo logra dos victorias consecutivas en Premier y rompe una racha sin ganar como visitante desde marzo, y en Anfield desde enero de 2016, se adelantó con un tanto de Bryan Mbeumo en el primer minuto.

(Te invito a leer: Chelsea llega motivado al duelo con Ajax, en Champions League, tras golear en Premier)

Además, los Diablos Rojos supieron reaccionar después del tanto del empate de Cody Gakpo con un cabezazo de Maguire.

Harry Maguire anotó el tanto del triunfo de Manchester United. EFE

El juego comenzó de la mejor manera para Manchester United ya que cuando apenas había transcurrido un minuto de juego, Mbeumo adelantó al United al batir a Mamardashvili tras un pase filtrado de Amad Diallo.

Arsenal vs Atlético Madrid: Fecha y dónde ver a Hincapié en Champions League 2025-26 Leer más

Liverpool reacciona, pero no concreta

El conjunto visitante mostró solidez defensiva y buscó hacer daño a la contra, mientras que Liverpool, falto de precisión en la construcción, se encontró con un muro defensivo.

A partir del minuto 20, el partido se convirtió en un intercambio de golpes, con los palos como protagonistas.

Gakpo, en dos ocasiones, y Bruno Fernandes mandaron el esférico a la madera, en una primera parte marcada por la falta de acierto goleador.

Maguire aparece en el 85' para dar el golpe final

En la segunda mitad, los Reds salieron con ganas de igualar el marcador y generaron varias ocasiones peligrosas.

Gakpo empató el marcador al minuto 78, sin embargo, Maguire le dio la ventaja y victoria al United en el 85. Los Diablos Rojos son novenos en la tabla de posiciones, con 13 puntos, y Liverpool tercero, con 13 unidades.

Así quedo la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26

Reasultados

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!