Liga de Naciones: ¿Qué le espera a Ecuador tras perder ante Colombia?

La tarde y noche del martes 28 de octubre se jugó la jornada 2 de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, donde uno de los enfrentamientos más destacados fue el de Ecuador contra Colombia, en Quito. El partido se disputaba en un contexto crucial para los dos equipos en la tabla, ya que el ganador se afianzaría como único líder del certamen, gracias a los resultados en el resto de partidos.

Con esos antecedentes, la Tricolor femenina cayó derrotada 2-1 en el encuentro. El primer gol llegó por la vía del penal a favor de las colombianas, después de un penal cometido por Justine Cuadra, transformado en gol, cortesía de Leicy Santos.

Apenas empezado el segundo tiempo del encuentro, Ecuador ponía las cosas en igualdad por la misma vía, la de los 12 pasos, después de una innecesaria revisión de VAR. Nayely Bolaños fue la encargada de que Ecuador vuelva a meterse en partido a los 53', poniendo las cosas 1-1, con la ilusión de ubicarse en la cima de la tabla.

Lamentablemente, Daniela Montoya sacó un latigazo fuera del área que dejó desconcertada a la portera ecuatoriana a los 71' del partido, que no pudo hacer mucho para evitar el 1-2 de las Colombianas que ahora son punteras de la Liga de Naciones Femenina.

¿Cuándo vuelven las ecuatorianas a jugar con la Tricolor?

La Liga de Naciones Femenina de la Conmebol se juega en un formato parecido al de las Eliminatorias Sudamericanas Masculinas. Las clasificadas al Mundial en la categoría femenina ya no se definen por Copa América, ahora se juega un torneo todos contra todos durante las fechas FIFA del fútbol femenino. 9 de las 10 selecciones sudamericanas compiten en este torneo, ya que Brasil será la anfitriona de la Copa del Mundo Femenina 2027, por ende, ya está clasificada.

Las guerreras Tricolores volverán a vestir la amarillo, azul y rojo el viernes 28 de noviembre, cuando reciban a Venezuela en el estadio Rodrigo Paz Delgado, propiedad de Liga de Quito.

El martes 2 de diciembre, las chicas del Ecuador jugarán su ultimo partido en el año con la selección, ya que les tocará visitar a Uruguay, que querrá sobrepasar a las de la Mitad del Mundo en la tabla.

Por ahora, Ecuador ocupa la quinta plaza de la tabla de posiciones, mientras que sus rivales ocupan el noveno y sexto lugar, respectivamente. Recordar que solo las dos primera selecciones clasifican al Mundial directamente, mientras que la tercera y cuarta en la tabla, jugarán el repechaje internacional.

