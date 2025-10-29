Leones FC vs Guayaquil City: horarios y dónde ver en vivo la definición de la Serie B

Guayaquil City había festejado el domingo 26 de octubre su título de campeón, pero la sanción de tres puntos menos avivaron la pelea el título de Serie B.

La Serie B del fútbol ecuatoriano alcanza su punto culminante este miércoles 29 de octubre con un enfrentamiento que define al campeón: Leones FC vs Guayaquil City. El duelo que promete emociones se llevará a cabo en el Estadio Municipal de Otavalo, con el pitazo inicial pactado a las 15:00 (hora de Ecuador).

La sanción que avivó la definición de la Serie B

Guayaquil City, que inicialmente había asegurado su posición de campeón el pasado domingo, recibió una sanción de tres puntos menos en la tabla por la Comisión Disciplinaria de la FEF, que fue ratificada por el TAS.

(Le puede interesar: Cristian Castro se animó a una 'pichanguita' con sus fans en Perú)

La penalización redujo su puntaje de 57 a 54 unidades lo que permitió que Leones FC se acercara, ubicándose a tan solo un punto con 53. De esta manera, lo que parecía un trámite se convirtió en una final directa, donde ambos equipos llegan con la presión y la obligación de dejarlo todo en la cancha.

Leones FC logró ascender por primera vez a la Serie A. cortesía

Guayaquil City: ¿El título en sus manos?

Para Guayaquil City, la situación es ventajosa pero no definitiva. A pesar de la reducción de puntos, el equipo ciudadano mantiene una ligera ventaja, lo que significa que el empate es suficiente para que puedan asegurar el título de la Serie B.

¿Qué consecuencias tendría Liga de Quito por no avanzar a la final de Libertadores? Leer más

El equipo de Pool Gavilánez deberá gestionar la presión de un rival que juega en casa y que ve una oportunidad de oro tras la sanción. Su experiencia y solidez defensiva serán puestas a prueba ante un Leones FC que saldrá decidido a buscar la victoria desde el primer minuto.

Dónde ver la definición del campeón de la Serie B

Para los aficionados que deseen seguir en directo el partido Leones FC vs Guayaquil City será transmitido en vivo y en exclusiva por El Canal del Fútbol.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!