Carrera de creadores de contenido: "Queremos más deporte", dice Marcelo Tapia

Un joven de 24 años convirtió el deporte, el coaching y la filosofía japonesa del ikigai en más de 50 eventos organizados

Marcelo Tapia, con apenas 24 años, ha logrado lo que parecía imposible: transformar su pasión por el deporte en una marca que mueve a miles de personas. Desde fútbol hasta triatlón, el joven guayaquileño siempre estuvo ligado a la actividad física. Sin embargo, su verdadera carrera empezó cuando se topó con una enseñanza que lo marcó: el ikigai.

“En un curso de coaching y programación neurolingüística (PNL) aprendí lo que es el ikigai, y me di cuenta de que el deporte era mi camino. No solo porque lo amaba, sino porque el mundo necesita más personas que hagan deporte para ser mejores física y mentalmente”, relata Tapia.

El camino hacia los grandes eventos deportivos

Ese descubrimiento lo llevó a ordenar sus ideas y darle forma a un propósito: combinar lo que ama, lo que sabe hacer, lo que la sociedad necesita y lo que puede generar ingresos. “Si trabajas duro, puedes monetizar cualquier cosa siempre y cuando te apasione”, reflexiona.

En el deporte encontró esa fórmula perfecta. Así nació Running Coast, una comunidad que desde hace más de cinco años organiza eventos en distintas ciudades del país. Hoy Marcelo suma más de 50 competencias realizadas, entre ellas medias maratones en Salinas, Cuenca y Guayaquil. Su primera carrera fue un mes antes de la pandemia, justo después de cumplir 19 años.

El primer 5K de creadores de contenido en Ecuador

Ahora, Tapia da un paso más con el primer 5K de Creadores de Contenido del Ecuador, un evento inédito que reunirá a deportistas, familias, mascotas y a toda una comunidad digital. “Somos pioneros en esto, nunca antes se había hecho algo igual”, afirma con orgullo.

La cita será en el Parque Samanes, en Guayaquil, el sábado 6 de septiembre, a las 17:00. Los participantes podrán caminar, trotar o correr, bajo el lema de Running Cause: “Lo importante es realizar actividad física y disfrutar”.

Un kit lleno de beneficios y distancias para todos

La inscripción cuesta $ 20 e incluye camiseta oficial, medalla finisher, chip de cronometraje, kit de auspiciantes, hidratación ilimitada, parqueo gratuito, área de masajes, frutas, café y seguridad privada con ambulancia. Además, promete “muchas sorpresas más pensadas para ti”.

Las distancias van desde los tradicionales 5K y 10K, hasta pruebas inclusivas de 1K para niños y mascotas. “En nuestros eventos han participado bebés de seis meses en coche y adultos de 85 años. Aquí no hay límites, todos son bienvenidos”, asegura Tapia.

Multiplicar el deporte en la sociedad

Con Running Coast, su emprendimiento, Marcelo ha encontrado un propósito claro: inspirar a que más personas practiquen deporte. “Lo que buscamos es multiplicar el deporte en nuestra sociedad, que tanto lo necesita. Hacer deporte no solo te da disciplina, también te convierte en mejor persona”, reflexiona.

Su historia es un ejemplo de cómo la pasión, acompañada de disciplina y visión, puede abrir caminos y crear impacto social. "La carrera de de este sábado 6 de septiembre no es solo un evento deportivo, sino también es un símbolo del poder transformador del deporte y de las comunidades digitales", señaló Tapia.

