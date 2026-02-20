Carlos Alcaraz avanza a la final de Doha y sueña con nuevo trofeo ATP

El tenista español tiene su mejor arranque de año y disputará la final en Qatar tras imponerse con autoridad en semifinales

Carlos Alcaraz avanzó a las finales del Torneo de Doha al vencer a Andrey Rublev.

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, se clasificó este viernes 20 de febrero la final del torneo de Doha tras derrotar este viernes en semifinales al ruso Andrey Rublev, defensor del título, por 7-6(3) y 6-4. Con esta victoria, Alcaraz suma su undécimo triunfo consecutivo en lo que va de 2026, temporada en la que permanece invicto y ha perdido únicamente cuatro sets hasta el momento.

El partido, que superó las dos horas de duración, presentó momentos de gran exigencia para ambos jugadores. Rublev, ubicado en el puesto 14 del ranking mundial, ofreció una fuerte resistencia y complicó el juego del español, especialmente en un primer set disputado.

Alcaraz comenzó el encuentro con cierta imprecisión, pero logró imponerse en los momentos decisivos. Tras quebrar el servicio de Rublev en el quinto juego para adelantarse 3-2, el ruso recuperó terreno y forzó un tie-break en la primera manga, donde Alcaraz se mostró más sólido y se llevó el set por 7-6(3) tras una hora y tres minutos.

En el segundo parcial, Alcaraz mantuvo la ventaja y cerró el encuentro con el marcador de 6-4, asegurando su pase a la final del ATP 500, donde disputará su primer título en este torneo.

Rublev mostró frustración en varios tramos del partido, lo que afectó su concentración, mientras que Alcaraz destacó por su capacidad para mantener la calma y resolver los puntos clave.

Alcaraz espera rival en la final

Carlos Alcaraz, número uno del mundo y finalista del Qatar Open 2026, disputará este sábado 21 de febrero el partido por el título en Doha contra el ganador de la otra semifinal entre el checo Jakub Mensik (sexto cabeza de serie) y el francés Arthur Fils. El español llega invicto en la temporada con un récord de 12 victorias consecutivas, tras superar en semifinales al defensor del título Andrey Rublev por 7-6(3) y 6-4.

Mensik, de 20 años, busca acceder a la final tras una destacada actuación en el torneo, incluyendo la eliminación en cuartos de final del número dos mundial Jannik Sinner, mientras que Fils representa a la nueva generación emergente con un juego agresivo y ascendente en el ranking. Alcaraz buscará su primer trofeo en Doha y el segundo del año.

