LigaPro Kids
Guayaquil será sede del cierre de LigaPro Kids este 8 de febrero.Cortesía

Carles Puyol estará presente en las finales de LigaPro Kids en Guayaquil

LigaPro Kids celebrará sus finales este domingo en el Parque Samanes con participación récord

Las finales de la segunda edición de LigaPro Kids se disputarán este domingo 8 de febrero en el Parque Samanes, en Guayaquil. El torneo infantil y juvenil cerrará su temporada con catorce finales, consolidándose como uno de los certámenes formativos más grandes del Ecuador.

Tras ocho meses de competencia, LigaPro Kids reunió a más de 15 mil niños, niñas y adolescentes, organizados en más de mil equipos provenientes de Guayaquil y cantones cercanos. Estas cifras reflejan un crecimiento respecto a la edición anterior y evidencian una mayor participación comunitaria en el deporte formativo.

LigaPro kids
La segunda edición superó las cifras de participación del año anterior.Cortesía

Un campeón del mundo estará presente en las finales

La jornada final contará con la presencia del exfutbolista español Carles Puyol, campeón del mundo y referente del fútbol internacional. El campeonato se desarrolló bajo estándares del fútbol profesional, incluyendo arbitraje calificado, planificación logística y tecnología, elevando la experiencia competitiva de los participantes.

Durante el torneo se disputaron 2.471 partidos y se registraron 7.951 goles en cinco sedes deportivas. Además del componente competitivo, el certamen promovió el uso de espacios públicos seguros y ordenados, integrando a familias y reforzando el deporte como herramienta de desarrollo social.

