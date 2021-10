La otra cara de la Tricolor

La selección ecuatoriana volvió a sonreír. Los errores contra Venezuela se superaron y ante Colombia el plan de Gustavo Alfaro salió a la perfección. Desde el plan de inicio hasta las modificaciones durante el desarrollo del juego, fueron puntos altos para que la Tricolor muestre la cara que lo deja más cerca de la Copa del Mundo en Qatar 2022, que esa versión que lo aleja, como la de Caracas.

El calendario dicta que faltan seis fechas para cerrar las eliminatorias. Ecuador tiene tres fechas de local (Venezuela, Brasil y Argentina) y tres fuera de casa (Chile, Perú y Paraguay). Por lo que será vital consolidar movimientos como los ejecutados ante Colombia para seguir en ruta para el Mundial.

“Fue claro que la línea de tres ayudó a la selección. En defensa se notó a un equipo mucho más seguro, no dejó espacios para que Colombia intente construir y eso los llevó a la desesperación. Si contra Venezuela, Alfaro fue el principal responsable de la derrota, ante Colombia es el principal responsable de lograr este punto de oro. Su plan fue correcto”, explicó el exseleccionado tricolor Galo Vásquez.

No cabe duda que había dudas de cara al duelo contra Colombia. ¿Quién sería el portero? ¿Cuál sería el sistema que impondría Alfaro? ¿Quiénes serían los titulares? Pero lejos de señalar negativamente al estratega, esta vez la crítica estuvo a su favor.

Una de las cosas que le resaltaron al entrenador argentino fue el regreso de Alexander Domínguez al arco, quien fue la máxima figura de Ecuador, no solo por sus intervenciones, sino por lo que su experiencia, manejando tiempos, impactó al juego de Colombia.

“Está claro que Domínguez no debe salir más. Hoy es el arquero que necesita Ecuador para las eliminatorias, donde te exigen más cualidades que solo atajar bien. No hay que condenar a los demás, pero cuando algo está bien no hay necesidad de cambiarlo. Salvo una lesión”, declaró Ricardo Armendáriz.

Alan Franco reconoció que el plan inicial se terminó dando y que este envión tiene que sostenerse hasta la fecha en noviembre.

“Fue un partido que se termina de resolver por pequeños detalles. Teníamos un plan que lo llevamos bien a cabo y con el pasar de los minutos, Colombia iba a desesperarse y teníamos que estar firmes defensivamente e intentar obtener ocasiones de gol, tuvimos algunas, no las concretamos, pero el punto fue bueno para lo que se viene”.

Los puntos altos

El sistema

La selección ecuatoriana de fútbol volvió a competir con línea de cuatro en el fondo y una variante entre 4-4-2 y 4-3-3. Con esta propuesta, Ecuador lució más cómodo y resguardado defensivamente.

Experiencia

La aparición de Alexander Domínguez dejó en evidencia lo clave que es la experiencia y rodaje en este tipo de competencias. Al portero fue la figura y manejó los tiempo de forma ideal.

Orden

Desde la primera línea hasta los atacantes, Ecuador mostró solidez en el orden táctico. Un equipo corto y espeso que neutralizó todos los puntos amenazantes que podían mostrar la selección colombiana.

Variantes

Contrario a lo sucedido en el compromiso ante Venezuela, Alfaro movió las fichas con mayor certeza. Aunque nuevamente debió colocar a un central, Arreaga, como latera por derecha.