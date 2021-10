Lionel Messi criticó el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio luego del triunfo 1-0 que Argentina logró ante Perú por la duodécima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.

"Partido duro, difícil de jugar. Mucho viento, ellos todos atrás dejando pocos espacios. El árbitro siempre que nos dirige hace lo mismo, pareciera que lo hace a propósito. Pero bueno tres puntos importantes que nos acerca al objetivo", escribió el capitán Lionel Messi tras el triunfo en el Estadio Monumental de Buenos Aires ante Perú.

Partido duro , difícil de jugar . Mucho viento , ellos todos atrás dejando pocos espacios . El árbitro siempre que nos dirige hace lo mismo , pareciera que lo hace a propósito. Pero bueno 3 puntos importantes que nos acerca al objetivo . 💪🇦🇷 pic.twitter.com/9DgZHGLVjU — Leo Messi (@Ieomessiok) October 15, 2021

También se pronunció el DT, Lionel Scaloni, quien expresó del partido: "El equipo no reguló, seguro que no. Era un partido muy importante y había tensión por eso. No pienso que Argentina se haya conformado con el resultado. Perú juega bien, es un rival muy difícil. Más allá de la jugada del penal, creo que el partido estuvo controlado".

"Hoy se notó un poco el cansancio, jugar una triple fecha en Sudamérica es desgastante. Lo sacamos adelante y nos llevamos los puntos, que es lo que queríamos", completó el entrenador.

Por su parte, el portero Emiliano 'Dibu' Martínez sostuvo: "Sabíamos que Perú iba a ser un rival difícil y si ganaba se acercaba a los puestos de clasificación. Es un equipo muy duro y tiene un técnico argentino que nos conoce mucho".