Bruno Fernandes: "Cristiano sabe que cometió un error"

El delantero no estará ante Armenia por expulsión. Portugal deberá asegurar su pase al Mundial 2026 sin su máxima figura

El internacional portugués Bruno Fernandes afirmó este sábado 15 de noviembre que Cristiano Ronaldo es consciente de que "cometió un error" en la derrota 2-0 frente a Irlanda. El astro portugués fue expulsado tras una acción revisada por el VAR, lo que lo deja fuera del trascendental partido del domingo contra Armenia, decisivo para asegurar el pase al Mundial 2026.

En conferencia de prensa, Fernandes se refirió a la expulsión de Ronaldo, destacando que fue producto del contexto emocional del encuentro. “El calor del partido, la frustración por no conseguir un resultado positivo... Es algo que ocurre en el fútbol. Cristiano tuvo una reacción que le costó caro”, señaló el mediocampista del Manchester United.

El capitán de Portugal no podrá disputar el partido ante Armenia, aunque Fernandes remarcó la autocrítica del delantero: “Sabe que cometió un error y, lamentablemente, no podrá ayudarnos mañana”.

Portugal se juega el pase directo al Mundial 2026

El próximo domingo 16 de noviembre, Portugal enfrentará a Armenia en el sexto partido del grupo F. Los lusos lideran con 10 puntos y necesitan vencer para asegurar su presencia en la Copa del Mundo 2026. Armenia, ya eliminada, será un rival que los locales no pueden subestimar, especialmente sin su máximo referente.

El delantero del Al Nassr fue expulsado tras un codazo en la espalda de un defensor dentro del área rival. La jugada, inicialmente pasada por alto, fue sancionada tras la intervención del VAR, dejando a Ronaldo sin la oportunidad de estar en un posible sexto Mundial (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Portugal reconoce errores en la derrota ante Irlanda

Los errores defensivos y la falta de profundidad ofensiva fueron determinantes en la caída frente a Irlanda. El defensa Rodrigues analizó el partido y apuntó a la falta de estrategia ofensiva: “Creamos pocas ocasiones porque teníamos poca gente en el último tercio. La construcción fue lenta; tendríamos que haber sido más estratégicos en la circulación del balón”.

“Tenemos que ganar”, sentencia Bruno Fernandes

De cara al duelo ante Armenia, Fernandes no dejó lugar a dudas sobre el objetivo del equipo: “Lo que tenemos que hacer mañana es ganar el partido. Esta selección está acostumbrada a ganar y tiene que seguir así”. El equipo de Roberto Martínez buscará cerrar su clasificación sin depender de otros resultados.

