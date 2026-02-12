Brentford vs Arsenal HOY: Dónde ver EN VIVO el partido de Hincapié en Premier League

El defensor ecuatoriano es titular en la fecha 26 de la liga inglesa. Estos son los detalles previos del encuentro del duelo

Hincapié fue sustituido al minuto 57 durante el empate sin goles ante Liverpool, el jueves 8 de enero de 2026.

La Premier League cierra su vigésima sexta jornada este jueves 12 de febrero con un enfrentamiento de alto calibre en el Gtech Community Stadium. El Arsenal, actual líder del certamen con 56 unidades, se mete en el feudo de las Abejas con la obligación de sumar de a tres para neutralizar la presión del Manchester City, que acecha a solo tres puntos de distancia.

La gran expectativa del encuentro recae sobre la figura de Piero Hincapié. El defensor ecuatoriano, quien se ha ganado la confianza total de Mikel Arteta, saltará al campo como titular indiscutible en la línea defensiva de los Gunners.

Hincapié llega a este compromiso en su mejor momento desde que arribó a Londres, consolidado no solo como un marcador implacable, sino como el primer eslabón en la salida limpia del equipo. Su presencia será vital para frenar la intensidad física de un Brentford que suele hacerse fuerte ante los integrantes del "Big Six".

Piero Hincapié también ha actuado como lateral izquierdo con Arsenal. EFE

El conjunto de Mikel Arteta atraviesa un presente arrollador. Tras superar el traspié sufrido ante el United, la escuadra londinense ha encadenado cuatro victorias consecutivas, destacando su reciente solidez defensiva y una pegada letal que quedó en evidencia en la última goleada ante el Sunderland.

Con Declan Rice manejando los hilos en la zona medular y el tricolor Hincapié blindando el flanco izquierdo, el Arsenal parece tener las piezas ajustadas para asaltar el Gtech Community.

Sin embargo, el Brentford de Keith Andrews no será un anfitrión sencillo. A pesar de su reciente caída ante el Nottingham Forest, el equipo local ha logrado estacionarse en la séptima casilla con 39 puntos, poniéndose a tiro de piedra de los puestos ocupados por el Liverpool.

Tras su vibrante victoria por 3-2 ante el Newcastle, las Abejas llegan con la moral por las nubes y la firme intención de propinar un golpe que sacuda la parte alta de la tabla. El desafío para Hincapié y compañía será desactivar un sistema que castiga cualquier error en la transición defensiva.

Hora y canales para ver EN VIVO el partido de Piero Hincapié con Arsenal

El comprimo, de mayor interés para la afición ecuatoriana por la presencia de Piero, será transmitido por la señal de ESPN y Disney+ Premium. Será en el estadio Gtech Community desde las 15:00 (hora de Ecuador, Perú y Colombia).

EN VIVO | Brentford vs Arsenal

