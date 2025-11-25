Borussia Dortmund vs Villarreal HOY: horario, canal y dónde ver el partido 

Alemanes y españoles se vuelven a enfrentar por la Liga de Campeones. Ambos llegan con la necesidad de triunfo

El Signal Iduna Park será el escenario este martes 25 de noviembre (15:00 hora de Ecuador) de un encuentro con tintes de final anticipada para el Villarreal contra Borussia Dortmund. La Champions League ha sido un auténtico calvario para el 'Submarino Amarillo', cuyo futuro pende de un hilo en la fase de liga.

Lea también: ¿Qué pasa en El Nacional? Revelan 7 meses impagos y responsabilizan a la dirigencia

La reciente e impactante derrota ante el modesto Pafos chipriota ha encendido todas las alarmas. Con solo un punto sumado en cuatro partidos —producto de un sufrido empate 2-2 en casa ante la Juventus— el equipo de Marcelino languidece en la posición 32 de los 36 clubes participantes. Las otras caídas ante Manchester City (0-2), Tottenham (1-0) y el mencionado tropiezo en Chipre (1-0) dibujan un panorama desolador.

El Villarreal está obligado a una hazaña, necesitando ganar al menos tres de los cuatro partidos restantes. Tras esta visita a Dortmund, aún le espera otro viaje a Alemania para medirse al temido Bayer Leverkusen, además de recibir a Copenhague y Ajax Amsterdam.

Villarreal busca levantarse en Champions League ante Borussia Dortmund. CORTESIA

El rendimiento europeo contrasta estrepitosamente con su excelente momento en el campeonato doméstico. El Villarreal es un equipo completamente diferente en LaLiga, donde cabalga tercero en la tabla, pisándole los talones al FC Barcelona y al Real Madrid. La racha es formidable: cuatro victorias consecutivas, con una media de 10 goles a favor y solo uno en contra. Marcelino debe encontrar la fórmula para trasladar esa solidez y pegada continental al césped del Dortmund.

Así le fue a Hincapié como titular en la victoria de Arsenal ante Tottenham (video) Leer más

El Borussia Dortmund, por su parte, no llega en su momento más dulce. Vienen de ceder un agónico empate 3-3 ante el Stuttgart en la Bundesliga, un resultado que subraya una tendencia al despiste: han empatado en cuatro de sus once partidos de liga, aunque solo han perdido uno (ante el Bayern Múnich).

En Champions, los alemanes buscan la victoria para afianzarse. Su única derrota fue un contundente 4-1 encajado ante el Manchester City. Su paso por la competición ha sido irregular pero goleador: una victoria 4-1 en casa ante el Athletic y un triunfo 2-4 a domicilio ante el Copenhague, junto a un emocionante empate 4-4 ante la Juventus.

El Signal Iduna Park es una fortaleza y el Villarreal deberá enfrentarse a un equipo que, pese a sus altibajos, tiene una capacidad goleadora explosiva. El drama está servido.

Canales que transmiten el partido entre Borussia Dortmund y Villarreal



Este nuevo duelo entre Borussia y Villarreal, a disputarse este martes 25 de noviembre en territorio germano, se podrá disfrutar por las señales de ESPN 7 y la plataforma digital de Disney+ Premium.

Borussia Dortmund y Villarreal EN VIVO | Minuto a minuto del partido en Champions



Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!