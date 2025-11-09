Expreso
Janner Corozo y su doblete, festeja con Joao Rojas.
Barcelona SC vs Liga de Quito: duelo decisivo por el segundo puesto del hexagonal

Barcelona busca superar a Liga de Quito y quedarse con el segundo lugar del hexagonal

Barcelona SC consiguió un valioso triunfo 2-1 ante Orense en Machala, en la quinta fecha del hexagonal final, y con ello alcanzó los 61 puntos, los mismos que tiene Liga de Quito. Sin embargo, el gol diferencia mantiene a los albos en el segundo puesto con +26, mientras que los toreros se ubican terceros y un gol diferencia de más 9. 

Cuando se reanude el torneo, el próximo 22 de noviembre, el Monumental será el escenario de un duelo decisivo: Barcelona vs. Liga de Quito, un partido que podría ir definiendo al Ecuador 2 en la Copa Libertadores 2026.

Así se vivió en Machala

Janner Corozo estuvo bien en los penales

Ismael Nazareno padre de Miguel en su casa de Socio Vivienda 2.

Padre de Miguel Nazareno, jugador fallecido, revela detalles de su vida

El encuentro comenzó con intensidad y polémica. A los 17 minutos, una falta sobre Miguel Parrales, que apenas tenía ángulo de disparo, derivó en un penal que Janner Corozo transformó con frialdad en el 1-0 para los amarillos.

Pero la alegría torera duró poco: apenas tres minutos después, a los 21, Michael Bermúdez conectó un impecable cabezazo tras un centro de Pedro Pablo Velasco para decretar el empate 1-1.

Festival de penales y drama

Desde el minuto 32, el partido se volvió un verdadero espectáculo de penales. Primero, una jugada confusa terminó con un tanto anulado a Corozo, tras revisión del VAR, que confirmó una infracción previa dentro del área. Joao Rojas tomó el balón con confianza, pero su disparo fue contenido por el arquero Rolando Silva, que ahogó el grito de gol de los visitantes.

El show de penales de Corozo

Más goles de penal para Corozo

Sin embargo, la fortuna le volvió a sonreír a Barcelona. A los 42 minutos, un remate impactó en la mano de Gastón Arturia, y nuevamente se señaló la pena máxima. Corozo, el más insistente de la noche, asumió la responsabilidad y no falló: 2-1. Su celebración, lanzando flechas al aire y haciendo el gesto de dormir, encendió la fiesta amarilla en el estadio 9 de Mayo.

Janner Corozo hizo dos y Joao Rojas falló un penal.
Barcelona se marcha al receso FIFA con una victoria clave y la ilusión intacta. El 22 de noviembre, en el Monumental, ante Liga de Quito, se jugará el partido más determinante del hexagonal, el que podría definir el boleto directo a la Copa Libertadores.

