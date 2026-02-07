Barcelona SC vs Inter Miami: hora, alineaciones y cómo ver el Partido de la Historia

Lionel Messi comandará a las Garzas que cierran, en Guayaquil, su gira de pretemporada en Sudamérica

Lionel Messi, estrella del Inter Miami y la selección argentina de fútbol.

El fútbol se paraliza en Guayaquil. Barcelona SC vs. Inter Miami se miden este sábado 7 de febrero de 2026 en el Estadio Monumental Banco Pichincha. El denominado Partido de la Historia trae a Lionel Messi y Luis Suárez a suelo ecuatoriano en un duelo inédito.

El encuentro está programado para iniciar a las 19:00 (hora local). El Coloso del Salado lucirá un lleno total para recibir a los actuales campeones de la MLS Cup, quienes llegan a Ecuador como parte de su gira internacional de pretemporada denominada Champions Tour 2026.

Aquí tienes el horario según tu ubicación:

Ecuador, Colombia y Perú: 19:00

Argentina, Chile y Uruguay: 21:00

México: 18:00

Estados Unidos (ET): 19:00

¿Dónde ver Barcelona SC vs. Inter Miami EN VIVO?

Para los aficionados en Ecuador, la transmisión oficial estará a cargo de El Canal del Fútbol (ECDF) a través de sus plataformas de PPV y streaming. A nivel internacional, el partido podrá seguirse globalmente mediante la plataforma de OneFootball bajo la modalidad de pago y AppleTV.

El Inter Miami de Messi medirá a Barcelona SC, tras cumplir amistosos ante Alianza Lima y Atlético Nacional. AFP

Posible Alineación de Barcelona SC

El estratega venezolano César Farías busca consolidar su idea táctica tras la reciente presentación en la Noche Amarilla. Con el debut estelar de Darío Benedetto en el ataque, los canarios pretenden frenar el poderío ofensivo de las "Garzas" ante su fiel hinchada.

Barcelona SC: Contreras; Carabalí, Báez, Rangel, Mina; Lugo, Céliz, Martínez; Rojas, Núñez y Benedetto.

Posible Alineación del Inter Miami de Lionel Messi

Javier Mascherano, DT del Inter Miami, alinea a sus mejores piezas para este cierre de gira sudamericana. Además de las leyendas ex-Barça, el equipo cuenta con jugadores de jerarquía como Rodrigo De Paul, quien equilibra un mediocampo diseñado para asistir a los astros.

Inter Miami: Dayne; Mura, Fray, Falcón, Allen; De Paul, Ayala, Silvetti, Segovia; Messi y Suárez.

