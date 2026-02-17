Barcelona SC vs Argentinos Jrs: dónde ver EN VIVO análisis, bajas y claves del duelo

La hinchada de Barcelona SC y la ilusión en el debut de Copa Libertadores.

Barcelona SC inicia su participación en la Copa Libertadores el miércoles 18 de febrero, desde las 19:30, ante Argentinos Juniors, en el estadio Monumental, por la fase previa 2 del torneo, sin tener un número 9 definido, luego de que ni Sergio “Toto” Núñez, Darío Benedetto, ni Miguel Parrales hayan tenido una relación con el gol en la pretemporada.

EXPRESO conversó con Juan Carlos Caballero, quien fue entrenador del equipo de reserva, y Janio Pinto, exvolante amarillo de los años 80, quienes analizaron desde afuera lo que sucede en Barcelona y dejaron grande conclusiones.

Para Caballero, lo que se le viene a Barcelona es “complicado” por el cambio de entrenador, la llegada de varios jugadores y el poco tiempo de pretemporada.

Barcelona SC la tiene difícil

Darío Benedetto está listo para el debut con Barcelona SC en Copa Libertadores. Cortesía BSc

“Barcelona tiene por delante un desafío fuerte. Argentinos Juniors viene más rodado, es un equipo muy disciplinado tácticamente, acostumbrado a jugar con presión. En su último partido le ganó a River, algo que dice mucho”, explicó el entrenador español.

Ante este panorama, Caballero señala dónde puede sacar ventaja el equipo amarillo: “Sé que no es fecha para llenar el estadio, que el hincha viene gastado del feriado, pero Barcelona debe sacar ventaja de que está en casa, por el clima, la humedad y la localía. Aunque el cambio de entrenador y de muchos jugadores hace que el equipo no tenga tanto tiempo de trabajo”, precisó el estratega, quien laboró en el Ídolo hasta 2018.

Marcas y mediocampo

Janio Pinto, exjugador amarillo y entrenador, asegura que enfrentar a un rival argentino que viene en actividad, es durísimo. “Muy poco vi del equipo jugando contra Inter Miami. Tiene una nueva defensa. Cuando se va contra un argentino siempre es muy difícil. Barcelona tiene que esforzarse mucho más porque los argentinos son muy aguerridos y si están en Copa Libertadores, lo son mucho más”.

El Toto Nuñez de Barcelona SC y su gol ante Aucas en la Noche Amarilla. Gonzalo Guamán

Pinto analiza que Barcelona SC debe ir con todo en las marcas y en el mediocampo. “La contratación de Farías como entrenador la veo bastante bien. Me parece un buen técnico; siempre que asume un equipo lo hace bastante bien. Yo creo que Barcelona está en buenas manos”, afirma.

Sobre la llegada de muchos jugadores, Pinto agregó: “Con todas las cosas que han venido pasando, de cierta forma algunos jugadores pueden no estar muy concentrados. En todo caso, Barcelona sabe que estos son partidos decisivos y que sino ganan estarían fuera de la Copa”.

El ambiente en Barcelona SC

Sin Lugo para Libertadores por culpa del tiempo y los papeles

Otra de las situaciones adversas que se presentaron en las últimas horas fue que Matías Lugo y Luis Cano no fueron habilitados por Conmebol debido a un traspapeleo que hicieron que los documentos llegaran, pero fuera de tiempo.

Sobre Lugo, Barcelona informó que no se encuentra habilitado reglamentariamente para disputar la fase preliminar de la Copa Libertadores, debido a que el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) no fue otorgado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), lo que impidió su inscripción para esta instancia.

