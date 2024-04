Barcelona SC: ¿Cómo influye su futuro en Libertadores tras igualar ante Cobresal?

Un mes y cuatro partidos sin ganar: esa es la situación actual de Barcelona, que no sale del bache de malos resultados en 2024 y solo ha conseguido una victoria en toda la temporada, ante el recién ascendido Imbabura, en la fecha 1 de LigaPro.

Han pasado 31 días desde entonces y el Ídolo trastabilla en cancha, muestra un juego displicente y hasta se ‘farrea’ los goles. El 1-1 ante Cobresal, de Chile, que encarriló el tercer empate seguido entre torneo local y Copa Libertadores, es una muestra de aquello.

“Debimos cerrar el partido y tuvimos una buena oportunidad de llevarnos los tres puntos. Fue culpa nuestra, porque tuvimos que cerrarlo y para ser ese gran equipo debemos dar ese salto que nos hace falta”, lamentó el técnico amarillo Diego López, tras firmar tablas en el Zorros del Desierto, de Calama.

¿Barcelona complica su futuro en Libertadores?

Las secuelas de perder dos puntos y dejarse igualar en los últimos minutos por una inocente mano en el área del delantero Francisco Fydriszewski, podría complicar el futuro copero de Barcelona en la Libertadores. Esto considerando que Sao Paulo de Brasil y Talleres de Argentina son candidatos a salir victoriosos ante el modesto Cobresal.

Así lo expresó el entrenador y exjugador amarillo Carlos Torres Garcés, que en conversación con EXPRESO analiza las causas del presente torero, un cuadro que “no juega bien a pesar de tener un gran plantel”.

“Los invito a que vean el partido dos veces para que saquen sus conclusiones con cabeza fría. Y a todos los socios pues están invitado a los entrenamientos de BSC en el estadio para que vean cómo trabaja el cuerpo técnico”.@antonioalvarezh Pdte @BarcelonaSC pic.twitter.com/RiFYWED5Ac — Sergio Basantes (@sbasantes92) April 3, 2024

“Barcelona tuvo la posibilidad de sumar tres puntos. Uno intuye que Talleres y Sao Paulo podrían ganar en Chile y eso es peligroso. No se puede ir perdiendo puntos en un torneo tan corto cuando tienes dos equipos fuertes. No sabemos si aquí en Guayaquil se les pueda ganar”, mencionó.

Diego López debe priorizar la gestión del plantel

Campeón con el club del torneo ecuatoriano de fútbol en 1981, Torres advierte que el DT López debe gestionar los futbolistas que encaran una seguidilla de 14 partidos en dos meses.

“López tiene que saber gestionar los microciclos. Hay de siete y de tres días y tiene que ver cómo logra gestionar la recuperación de sus jugadores en 72 horas, que es el tiempo máximo para una total mejoría después de un partido fuerte. No pasa solo por hacer cambios, sino por gestionar los días y a eso se le suman viajes del exterior”, aclaró.

El experto añade que la incertidumbre en la plantilla podría ser otra razón que explique la ‘salazón’ torera. “En cada partido López alinea con nuevos jugadores. Cada vez que juegan 20 o 30 minutos, pueden llegar a pensar que ‘no puedo rendir lo que espera la gente de mí y el siguiente partido posiblemente ya no estaré’. No se trata solo de malos resultados. En general Barcelona no juega bien a pesar de tener un gran plantel”, sentenció.

