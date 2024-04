Cristhian Noboa: “Si tengo que entrenar tres veces al día, lo haré”

Ni farrero ni figureti. Aunque desde su regreso a Ecuador se lo ha visto más en programas de televisión que en la cancha durante un partido de LigaPro (no ha jugado ninguna fecha oficial), el experimentado mediocampista ecuatoriano Cristhian Noboa, quien llegó a Emelec como el fichaje del año, cerró algunas bocas al romper el silencio sobre la lesión que desde el inicio del torneo lo tienen alejado, aunque finalmente ya tiene tiempo de recuperación.

Tras someterse el lunes 1 de abril a una artroscopia en su rodilla derecha, y conocer que estará de tres a seis semanas sin actividad, el Zar precisó el ‘calvario’ que ha llevado desde que en Pretemporada salió la dolencia.

“Intenté de todas las maneras posibles jugar sin operarme. Me infiltraron, me sacaron líquido, me sacaron sangre, me pusieron no menos de 15 inyecciones en la rodilla con tal de jugar, pero tanto esfuerzo no dio resultados. No puedo jugar con una rodilla inestable o jugar sin estar al 100 %! Y estar en Emelec es estar al todo o nada”, aseguró.

Sobre si llegó o no lesionado, su representante, Gonzalo Vargas, precisó que no fue tal. “Christian llegó 100 % al país en sus condiciones físicas. En diciembre juega su último partido con el Sochi. Pasó 100 % los exámenes médicos con Emelec”, dijo. A lo que Noboa acotó: “Estuve casi 2 meses entrenando doble todos los días y hoy ya empecé otra vez con la rehabilitación y si tengo que entrenar 3 veces al día, lo haré”, apostilló enfático.

De darse los cálculos, Noboa volvería a jugar para el Clásico del Astillero programado para el 5 de mayo próximo, en el estadio Capwell. A pedir de boca.

