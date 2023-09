Barcelona: Pablo Santillo se ve reflejado en Javier Burrai

Pablo Santillo es un exarquero que se sale del molde. Muchos futbolistas cuando se retiran de las canchas siguen vinculados de alguna forma al fútbol, pero en el caso del ex-Barcelona no fue así. Desde 2018 está completamente alejado del deporte y su vida ahora se desenvuelve entre tijeras, peines y estilos de cabello.

En nuestro recorrido por Buenos Aires, por motivo del cotejo entre Argentina y Ecuador por las eliminatorias al Mundial del 2026, pudimos encontrarlo en un campo impensable: una barbería.

El exgolero canario recibió a EXPRESO en uno de sus tres locales de Barbería Club 22, ubicado en las calles Vuelta de Obligado y Crisólogo Larralde.

Adentro del pintoresco establecimiento, Pablo nos esperaba para conversar y demostrar que sus manos no solo eran buenas para atajar, sino que son hábiles también para hacer buenos cortes de cabello.

“Antes de retirarme del fútbol mi suegro siempre me preguntaba qué sería de mi vida cuando deje de jugar. La verdad no pensaba mucho en eso, pero sabía que no quería estar vinculado más al fútbol”, comenta Pablo.

Pablo Santillo se ha especializado en distintos cortes de cabello y estilos urbanos. Daniel Pin Icaza

El no querer seguir ligado a la vida deportiva tenía una sola razón para el ahora exguardameta de 43 años: su familia. “La vida del futbolista es muy sacrificada, aunque no parezca, porque tienes que estar en concentraciones o partidos y eso te hace perder momentos únicos en el hogar”.

Es por ello que Santillo le hizo caso a su instinto y se inclinó por abrir su propia barbería. Pese a que su nueva actividad no tiene nada que ver con el fútbol, el argentino recuerda que cuando estaba a punto de colgar los guantes se dio cuenta de que lo suyo era cortar cabello.

Santillo estableció un récord en Barcelona, de 796 minutos sin recibir un gol. Archivo

“En todos los equipos que estuve (Chacaritas, Atlanta, Banfield, Racing, Talleres, Defensa y Justicia, Arsenal y Barcelona), yo era el que le cortaba el cabello a mis compañeros (risas). A muchos les gustaba cómo los dejaba y eso me fue haciendo ver que era a lo que me iba a dedicar, tras dejar el fútbol”.

En su local, que está decorado con las camisetas de todos los equipos que defendió, resaltan dos de Barcelona. “Haber jugado en el equipo más grande del Ecuador (2008-2009) me trae gratos recuerdos, pues allá fue mi primera y única salida internacional. Fue una de mis mejores experiencias”.

El golero argentino (buzo blanco) fue una de las figuras que tuvo Barcelona, entre 2008 y 2009. Archivo

Y es que en el Ídolo, Santillo es recordado por haber establecido un récord de sumar 796 minutos sin recibir un gol.

“Me fue muy bien en Barcelona. Establecí ese récord y estuve a nada de bajar a Jacinto Espinoza, que tenía un récord de 830 minutos invicto. Lo más lindo de todo es que hay muchos hinchas de Barcelona que me escriben y aún me recuerdan”.

Pese a que tuvo un buen paso por el cuadro canario, Pablo revela que haber perdido un hijo, mientras estaba en Ecuador, lo desenfocó.

“Mi esposa y yo veníamos buscando tener un hijo y allá quedó embarazada. A inicios de 2009 ella quedó encinta, pero a los cuatro meses lo perdió. Fue un golpe duro para los dos”, cuenta con la voz entrecortada.

Santillo reconoce que debido a dicho suceso, quiso regresar de inmediato a su país, para estar cerca de su familia. “Si no hubiera pasado eso, yo habría seguido más tiempo en Barcelona. Me veía jugando muchos más años allá”.

Hasta ahora ningún arquero que ha pasado por Barcelona ha podido batir el récord de Santillo. Archivo

Hoy el exgolero está al tanto de lo que sucede con el cuadro torero. Confiesa que le gusta cómo ataja Javier Burrai, quien a su criterio se parece mucho a él. “Lo veo a Javier y me recuerda a mí. Él es un tipo que sale muy bien en el juego aéreo, sabe achicar. La verdad es que me veo reflejado en él”.

Pese a estar retirado del balompié, el gaucho espera regresar algún día al país y, sobre todo, al Monumental. “Yo quiero ir, me gustaría que me inviten a una Noche Amarilla y despedirme oficialmente de los hinchas”.

