Madre de Kendry Páez confiesa cómo su hijo vivió el debut ante Uruguay

Jéssica Andrade no pudo contener las lágrimas durante el duelo que se dio entre Ecuador y Uruguay, el 12 de septiembre, en Quito, en la segunda fecha de las eliminatorias al Mundial del 2026.

Sus lágrimas no solo se dieron por el triunfo (2-1) que la Tricolor alcanzó ante la Celeste, sino porque Kendry Páez, su hijo, se encontraba en cancha defendiendo al combinado nacional.

Durante una entrevista con EXPRESO, la madre de la 'joya' de 16 años aseguró que estuvo "con los nervios de punta", al ver cómo los zagueros uruguayos persiguieron a su hijo.

"Estaba emocionada por ver a mi bebé cumplir su sueño de jugar en la selección de Ecuador. Si bien ya estuvo en la sub-17 y sub-20 (en marzo y mayo pasado), estar en la selección de mayores era otro de sus anhelos", dijo la progenitora del también jugador de Independiente del Valle.

Jéssica acotó que luego del encuentro ante los charrúas conversó con Kendry para felicitarlo, por el buen debut que tuvo con la Tricolor.

"No pude verlo, porque en el estadio todo fue una locura. Ya en horas de la noche pude conversar con él y me dijo que él 'no estaba nada nervioso' (risas). Yo fue la que más sufrí por mi hijo", finalizó.

Kendry sumó un nuevo récord en este 2023, pues con 15 años hizo su debut en la LigaPro (el 25 de febrero frente a Mushuc Runa) y disputó el Sudamericano sub-17 (marzo), con la selección nacional.

Ya con 16 años (los cumplió el 4 de mayo), Páez jugó el Mundial sub-20 con Ecuador, que se disputó desde el 20 de mayo, en Argentina ; también debutó en la Copa Libertadores absoluta (3 de mayo) y la Copa Libertadores sub-20 (20 de mayo), con Independiente del Valle. Además, en noviembre de 2023, jugará el Mundial sub-17 de Indonesia.

