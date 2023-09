Galíndez responde a las críticas por intercambiar camiseta con Messi

Luego de la victoria que Ecuador obtuvo ante Uruguay, en la segunda fecha de las eliminatorias al Mundial del 2026, Hernán Galíndez se mostró molesto por las críticas que recibió al haber intercambiado camiseta con Lionel Messi, en el juego ante Argentina, que se dio el 7 de septiembre en Buenos Aires.

"Sabía que iba a recibir críticas por cambiar la camiseta con Messi. Pero más me importó la alegría de mi hijo”, comentó el golero de la Tri.

Galíndez acotó que le disgustó los comentarios que llegaron desde Ecuador, donde dudaban del cariño que le tiene al país.

"Me puso mal que algunos digan que no quiero a este a país, que me dejé hacer gol... Vivo en Ecuador hace doce años y creo que he demostrado bastante respeto y cariño por este país. Siempre van por el lado de que no nací acá y contra eso no puedo luchar".

"Que me critiquen porque pude haber hecho algo más en algún gol está bien y no pasa nada, pero cuando se meten con mi nacionalidad no me gusta. Luché mucho para ser ecuatoriano, no me voy a olvidar nunca del día que lo conseguí", finalizó.

Hernán Galíndez recibió su carta de naturalización el 25 de febrero de 2019, por Decreto Presidencial número 685, que fue firmado en dicho momento por Lenin Moreno.

