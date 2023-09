Wendy Villón: “Sé que Dios me tiene preparado algo grande”

Wendy Villón es la entrenadora récord del fútbol femenino ecuatoriano: cuatro de las cinco finales de la Superliga femenina son suyas. La última, la del domingo pasado, tiene un sabor especial, la ganó con su amado Barcelona.

La DT fue jugadora (#10) en los tiempos en que el fútbol de mujeres no tenía suficiente apoyo. También ha sido atleta y hasta boxeadora, algo que a veces “se le quiere salir” cuando nota injusticias en su deporte. Hoy es la abuela ‘chocha’ de Jadiel, de 8 años, y al que le dedica todos sus títulos.

La entrenadora habló con EXPRESO de cómo puso en práctica su fe en Dios y la estrategia al irse con varios días de anticipación a Quito para conseguir el triunfo en el partido ante Dragonas de Independiente del Valle. Ya se alista para la Copa Libertadores en Colombia ante Palmeiras, Caracas y Atlético Nacional, en octubre.

- La mujer récord del fútbol ecuatoriano es también la abuela más ‘chocha’ del país.

- Sí, definitivamente. Mi nieto me hace salir un cariño especial, es mi motivación, es parte del crecimiento; mi felicidad se la debo a Dios y a él.

- Van cuatro títulos de cinco finales, ¿no le piensa dejar nada al resto de entrenadores...?

- No, eso no, mientras Dios nos permita disfrutar de este deporte hay que seguir logrando todo lo que se ponga en el camino. Estoy segura de que Dios tiene algo grande preparado para Wendy Villón. Y el propósito es que el fútbol femenino esté en lo más alto, pero para eso hay que trabajarlo dentro y fuera de la cancha.

- ¿Conseguir todo esto estuvo siempre en los planes?

- A mí me hablan de que hago historia, pero la realidad es que yo disfruto al máximo lo que hago. Mientras siga disfrutando como entrenadora eso me llena, y la recompensa llega cuando veo la felicidad en mis jugadoras. Lo que se hizo con Barcelona me hace feliz.

Toda la alegría de Villón, ahora piensa en Copa Libertadores. Freddy Rodriguez

- En la primera final ante Dragonas empataron, ¿pensó que no lo iban a poder llevarse el título en Quito?

- El primer partido fue muy complicado por todo, no salió como habíamos trabajado. Y sí, nos generó muchas dudas, pero cambiamos el pensamiento y gracias a Dios todo mejoró; terminamos jugando como local en Quito.

- ¿Cuán dura ha sido todo este transitar en la rama?

- Wendy Villón viene del fútbol femenino cuando tomábamos agua de la llave, no teníamos uniformes, ni apoyo, hoy las cosas son diferentes. En Barcelona tenemos el respaldo del presidente Alfaro Moreno y de Ibis Vallejo, quienes se metieron con todo con el equipo, así place trabajar. Es algo grande lo que se ha conseguido. Poder hablar con el presidente Alfaro Moreno y saber que el compromiso que tuvimos se hizo realidad, es bueno.

- ¿Tuvo alguna negativa en algún momento?

- Actualmente no se esconde nadie, tenemos apertura. Pero los tiempos de antes eran distintos, me pasó incluso en los equipos en que logré ser campeona algunas veces.

- ¿Qué carrera hubiera seguido sino fuera futbolista y ahora entrenadora?

- Quizas boxeadora. Eso también lo llevo en la sangre, mis tíos Segundo, Jauri y Dunio son gente de boxeo y aprendímucho del tema (sonríe).

Wendy Villón ganó el cuarto título de las cinco ediciones de la Superliga. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

- ¿Podemos decir que Wendy puede repartir puñete.

- (Risas) Desde pequeña siempre lo hacía, pero lo mío era el balón, aunque acompañaba a mis tíos al boxeo.

-¿Y cuando los árbitros hacen cosas con las tarjetas o fallan en sus apreciaciones, no le entra el espíritu de boxeadora?

- Creo que si se me ha dañado la cabeza, me entran malos pensamientos e ideas (risas), pero debo guardar la compostura por mi cargo. A veces hasta los veo como saco de bolsa de box para darles, porque no están haciendo las cosas como se debe (risas).

- ¿Con quién festejó el campeonato fuera de la cancha?

- Con mi familia, mi hijo, mi nieto, mis hermanas y hermanos, con los seres queridos y con un grupo de chicas que se llaman Las Amazonas, que es mi generación del fútbol. EDn es grupo hay personas que dejaron este deporte y yo soy su representante.

- Suele usar el cabello de diferentes maneras ¿qué tiempo se dedica a lavar y peinarlo, tiene alguna referencia?

-Casi nada, siempre se lava rápido, el secado es igual, me gusta como está ahora.

- ¿Su fe en Dios es su mejor gol?

- Es el Creador, sin Él nada es posible. Él sabe todo lo que nos pasa. Soy una mujer de Dios, y Él está siempre. Ha hecho lo imposible, posible. Yo les dije a mis jugadoras: ‘ustedes también son hijas de Dios’, y solo Él pudo hacer que nuestras gladiadoras vean la gloria deportiva de su mano.

