Barcelona de Guayaquil sería un trampolín político para los dirigentes deportivos

Le ponen el pie a Barcelona. En el Ídolo hay escasez de títulos a nivel internacional porque los dirigentes que han pasado por el club dejaron a un lado el objetivo principal del equipo: triunfar en lo deportivo.

Esto por utilizar a la institución como un “trampolín hacia la política”, explicó el abogado Lenín Duque Romero.

El artículo 6 de los estatutos sociales de los amarillos no permite que la institución tenga compromisos y sea vinculada con todo tipo de incursión en actividades políticas, sin embargo, en la actual directiva hay miembros que aparecen como trabajadores de la Municipalidad de Guayaquil, manifestó Duque.

“El club es apolítico y no se puede utilizar como un trampolín para llegar a la política... Los socios ya estamos cansados de esta situación, que utilizan al club para sus intenciones políticas, varios ya lo hicieron en el pasado y en la directiva de ahora hay miembros que trabajan en el Municipio de Guayaquil, algo que no permite el estatuto”, acotó el jurista.

EXPRESO publicó ayer el reportaje: “¡Estatuto sin efecto!”, en el cual dejó en evidencia que tres integrantes de la comitiva amarilla: Felipe Cabezas-Klaere, Javier Parra Guillén y Francisco Mendoza, cumplen funciones en el Cabildo del Puerto Principal.

En 2021, Barcelona llegó hasta la semifinal de la Copa Libertadores. EFE

“Barcelona no ha logrado sus objetivos deportivos por esta razón. Los hinchas de Barcelona quieren celebrar una Copa Libertadores, tener un buen técnico, un equipo que sude la camiseta, pero lamentablemente al politizar el equipo nos estamos yendo en contra de la ideología del club, que es alejar a la política”, acotó Duque.

Un excandidato para la presidencia de Barcelona, quien pidió no se revele su identidad, manifestó a EXPRESO que en el pasado el club ya ha contado con trabajadores que han tenido cargos públicos, pero no estaban involucrados con la política.

“El hecho que cumplan un cargo público no significa que sean políticos. La institución ha contado con directivos que al mismo tiempo han trabajado para una entidad pública y nunca involucraron el tema de la política con el club”, dijo el excandidato.

Y manifestó que no prescindían de sus servicios para no vulnerar su derecho al trabajo. “El estatuto indica que solo el club no se puede involucrar con la política. Y se convertiría en un problema para el equipo si despide a una persona por tener un cargo público, porque podría demandar a la institución por vulnerar su derecho al trabajo”, analizó.

El presidente del Tribunal Electoral de Barcelona, César Terán, explicó que los requisitos para inscribir una lista, que aspira a ser el nuevo directorio del Ídolo, no impiden que una persona con funciones públicas integre un grupo.

“Nosotros tuvimos observaciones de dos integrantes con cargos públicos en la lista de Rafael Verduga, pero los requisitos y el estatuto del club no se lo impiden. Cualquier socio que esté habilitado puede integrar una lista, sin importar su trabajo”, acotó Terán.

Mientras tanto, el Tribunal Electoral reveló que la lista liderada por Antonio Álvarez fue aceptada y la de Rafael Verduga fue desestimada.

Sin embargo, el lunes próximo será analizada la candidatura de Verduga por el juez constitucional del cantón Montecristi, en la provincia de Manabí, donde un socio de Barcelona puso una acción de protección para admitir su postulación.

