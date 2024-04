Barcelona, un equipo que no brinda seguridad en los partidos de Copa Libertadores

MOMENTO TENSO 👀😰😨 || Diego López le responde a la prensa 😡



“Yo no me incomodo y yo respondo lo que a mi me parece, vos ves el fútbol de una forma y yo de otra, ustedes lo analizan de una forma como periodista y yo lo analizo como DT. Si los incomodo no me interesa”… pic.twitter.com/VnTAEm2AQf