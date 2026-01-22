Auxerre vs. PSG: día, canal y cómo ver EN VIVO el juego de Ligue 1 de Francia

El ecuatoriano Willian Pacho busca recuperar el liderato con PSG ante Auxerre. Horarios y canales para ver el partido

PSG visita al Auxerre por la fecha 19 de la Ligue 1 francesa.

La jornada 19 de la Ligue 1 nos regala un emocionante choque entre Auxerre y el Paris Saint-Germain. Los locales buscan salir de la zona del descenso, mientras que los parisinos intentan consolidar su liderato absoluto en la tabla de posiciones francesa.

El vibrante encuentro se disputará este viernes 23 de enero de 2026 en el histórico Estadio de l'Abbé-Deschamps. Este escenario promete una atmósfera intensa para recibir al campeón vigente. A continuación, revisa el horario oficial según tu ubicación para no perderte ningún detalle:

Ecuador, Colombia y Perú: 14:00

Argentina, Chile y Uruguay: 16:00

México: 13:00

¿Dónde ver Auxerre vs. PSG EN VIVO?

Para los aficionados en Ecuador y el resto de Sudamérica, la transmisión oficial EN VIVO estará disponible a través de la plataforma de streaming Disney+ y la señal de ESPN 5. El minuto a minuto también podrá seguirse mediante las redes oficiales del club parisino.

Los parisinos quieren recuperar el liderato de la Ligue 1 francesa. Cortesía

Ambas escuadras saltarán al gramado con sus mejores piezas para asegurar los tres puntos. El PSG llega como favorito, pero el Auxerre ha demostrado ser un rival rocoso en su propio feudo durante esta campaña de la liga.

Auxerre: El muro del Abbé-Deschamps

El estratega Christophe Pélissier confía en la solidez de su bloque defensivo para frenar el asedio visitante. Con Donovan Léon bajo los tres palos, el equipo local buscará dar la sorpresa de la fecha ante los ojos del mundo y su apasionada hinchada blanca y azul.

Posible once de Auxerre: Léon; Senaya, Diomande, Akpa, Sy, Mensah; El Azzouzi, Owusu; Danny Namaso, Lassine Sinayoko y Sékou Mara.

PSG: Con Willian Pacho al mando

Luis Enrique apuesta por la jerarquía de sus figuras internacionales para asegurar el triunfo fuera de casa. El defensor ecuatoriano Willian Pacho podría ser titular, liderando una zaga que busca mantener el arco en cero frente a la velocidad de los atacantes locales.

Posible once del PSG: Chevalier; Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas; Vitinha, Zaire-Emery, Mayulu; Ousmane Dembélé, Doué y Kvaratskhelia.

Tabla de posiciones Ligue 1 de Francia

