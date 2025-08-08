Aucas vs. Liga de Quito: un Superclásico clave en la LigaPro

Aucas, obligado a ganar para seguir en el hexagonal principal, recibe este sábado 9 de agosto a Liga de Quito

Michael Carcelén (i) y Fernando Cornejo (d) serán titulares en Aucas y Liga de Quito, respectivamente, en el encuentro de este sábado 9 de agosto.

Con presentes distintos en la LigaPro, Liga de Quito aparece como favorito en el duelo de este sábado 9 de agosto, desde las 16:30, ante un irregular Aucas, que jugará de local en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Este partido es clave en las aspiraciones de los conjuntos capitalinos.

“Es un partido que genera mucha expectativa, a pesar de que están en distintos momentos, con Liga tratando de adueñarse de la punta y Aucas sin querer salir de los seis primeros. Eso se olvida al momento de jugar estos cotejos, que son especiales y distintos”, analizó Gustavo Figueroa, exjugador de ambos clubes.

Esto lo reafirmó el también exfutbolista de los dos equipos Héctor Américo Ferri. “Cuando se disputa un clásico no se toma en cuenta el momento, las estadísticas o la historia, sino cómo estás ese día, cómo te levantaste, y el que haga mejor las cosas en la cancha saldrá triunfador”.

Los universitarios ocupan el segundo lugar de la tabla con 43 puntos, mientras que el Papá se encuentra en la sexta casilla, con 35 unidades y pelea por no salir del hexagonal para luchar por el título.

Cambio de DT en Aucas

La irregular campaña de los orientales ha provocado el enojo de los hinchas, que piden la salida del técnico Gabriel Pereyra, sin embargo, para los exjugadores, esto no sería lo ideal en estos momentos.

El entrenador Gabriel Pereyra es cuestionado por la hinchada de Aucas. ArCHIVO/eXPRESO

“Faltando pocas fechas para que termine la etapa no veo prudente un cambio de entrenador porque quedarán seis partidos. Hasta que se adapte y conozca al grupo el nuevo DT, por lo menos tomará unas dos fechas y cuando eso pase ya se habrá acabado esta fase”, dijo.

Por su parte, Ferri se fue por el lado de apoyar los procesos de los entrenadores para poder consolidar ideas de juego.

La situación es distinta en la vereda blanca, puesto que bajo la dirección del brasileño Tiago Nunes ha venido de menos a más. De acuerdo con El Potro esto se debe a que “ya va conociendo a los jugadores y eso en el fútbol es clave, porque sabes cuál es su rendimiento, dónde te puede servir más o a quién hay que esperar, entre otras cosas”.

Los dos exjugadores coinciden en que la victoria es clave para albos y orientales.

“Liga necesita ganar para estrechar la diferencia que ya le ha sacado Independiente y llegar casi en igualdad de condiciones al hexagonal, al que Aucas se aferra por ese último cupo”, dijo Figueroa.

Mientras que para Ferri, “Aucas los necesita más si quiere seguir prendido en el hexagonal final”.

