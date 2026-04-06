Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro, luego de jugarse la fecha 7

Independiente del Valle se mantiene firme en la cima tras siete fechas y confirma su regularidad en la LigaPro 2026

Barcelona SC y su victoria 2-0 ante Liga de Quito en el Rodrigo Paz en la fecha 7.

Con el empate 2-2 entre Libertad y Mushuc Runa, se cerró la fecha 7 de la LigaPro, una jornada que dejó movimientos importantes en la parte alta y preocupación en los equipos del fondo de la tabla.

El líder del campeonato sigue siendo Independiente del Valle, que alcanzó los 16 puntos y ratificó su dominio en el torneo, habiendo sufrido apenas una derrota en lo que va de la temporada 2026. Los rayados, tras disputar siete compromisos, se mantienen firmes en la cima gracias a su regularidad y solidez colectiva.

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En el segundo puesto aparece Universidad Católica con 12 unidades, aunque con un partido pendiente que deberá disputar ante Emelec el miércoles 9 de abril, duelo que podría modificar el orden en la zona alta. Además, el cuadro camarata mantiene un dato destacado: es el único equipo invicto del campeonato tras siete fechas.

La jornada también permitió el ascenso de Barcelona SC al tercer lugar con 12 puntos, luego de imponerse 2-0 sobre Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Ese resultado fue considerado la gran sorpresa de la fecha, no solo por el marcador, sino por el buen nivel futbolístico que mostraron los amarillos, combinando eficacia ofensiva y orden en todas sus líneas.

César Farías va plasmando su idea de juego en Barcelona SC. KARINA DEFAS / EXTRA

En la parte baja de la tabla, la situación comienza a complicarse para Guayaquil City, Orense, Emelec y Manta FC, equipos que no lograron sumar en esta jornada. De ellos, Orense, Emelec y Manta ya acumulan dos fechas consecutivas sin puntos, lo que aumenta la presión de cara a las próximas jornadas.

Libertad y Mushuc Runa un empate en Loja

Por su parte, Libertad FC dejó escapar dos puntos en casa tras empatar 2-2 frente a Mushuc Runa, un resultado que le impidió escalar posiciones y que evidenció la necesidad de mayor solidez defensiva para sostener resultados favorables.

Con siete fechas disputadas, la LigaPro 2026 comienza a perfilar a sus protagonistas, con un líder sólido, perseguidores atentos y varios equipos que deberán reaccionar rápidamente para no comprometer sus aspiraciones en el torneo.

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