Barcelona SC vs Cruzeiro dónde ver EN VIVO: hora, alineación y nuevos jugadores

Barcelona SC se alista para su esperado estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuando este martes 7 de abril reciba a Cruzeiro de Brasil desde las 19:00 en el estadio Monumental de Guayaquil, por la primera jornada del Grupo D. Y tiene como novedad la habilitación de cinco jugadores. El partido se lo podrá ver por ESPN y Disney +.

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El equipo dirigido por el entrenador César Farías afronta este compromiso con la expectativa de iniciar con pie firme su camino en la fase principal del torneo continental, luego de haber superado con éxito las exigentes fases previas ante Argentinos Juniors de Argentina y Botafogo de Brasil.

Cinco jugadores más para Copa Libertadores tiene Barcelona SC

Para este debut, el conjunto amarillo contará con cinco futbolistas que podrían estrenarse en la fase de grupos, luego de no haber estado habilitados en los primeros compromisos internacionales. Se trata de Luis Cano y Matías Lugo, quienes únicamente habían participado en la LigaPro debido a temas administrativos relacionados con sus pases, además de los nuevos refuerzos Marcos Mejía, Ronald Perlaza y Jefferson Intriago, ya inscritos oficialmente en la lista de Conmebol.

Así llegan Barcelona SC y Cruzeiro

Farías tiene más opciones de jugadores

La posibilidad de sumar nuevas alternativas en el plantel representa un impulso importante para el cuerpo técnico, que busca fortalecer el rendimiento colectivo ante un rival histórico del fútbol brasileño que llega con experiencia en torneos internacionales.

Matías Lugo volante de Barcelona SC. Cortesía

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El estratega César Farías también hizo un llamado especial a la hinchada torera para que respalde al equipo en este estreno continental, solicitando que el estadio Monumental luzca un lleno total para ejercer presión desde las gradas y convertir la localía en un factor determinante.

Esta alineación tendría Barcelona SC

En cuanto a la posible formación, Barcelona SC alinearía con Contreras en el arco; una línea defensiva integrada por Carabalí, Rangel, Báez, Sosa y Vallecilla; en el mediocampo Céliz, Lugo y Quiñónez; mientras que en ataque estarían Cano y Benedetto.

El compromiso entre Barcelona SC y Cruzeiro un duelo que contará con el arbitraje del paraguayo Juan Benítez. El equipo amarillo, buscará comenzar bien su participación en el Grupo D y dar el primer paso hacia el objetivo de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

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