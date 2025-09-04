Argentina vs. Venezuela: fecha, hora y dónde ver EN VIVO el juego de eliminatorias

Despedida histórica en Buenos Aires: Messi se presenta por última vez con la selección en suelo local frente a Venezuela

Argentina y Venezuela medirán fuerzas por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial 2026.

Argentina, ya clasificada con antelación al Mundial 2026, afronta este jueves un partido con tintes históricos. En el Estadio Monumental de Buenos Aires, Lionel Messi disputará su último encuentro oficial con la Albiceleste en territorio argentino, lo que convierte al choque ante Venezuela en una cita imperdible para la afición.

La trascendencia del duelo radica en que Argentina no volverá a jugar compromisos oficiales en casa hasta las eliminatorias para el Mundial 2034.

Esto se debe a que la próxima Copa América 2028 aún no tiene sede definida y a que la Albiceleste no disputará la clasificación rumbo a 2030, al estar garantizada su presencia como país anfitrión en los partidos inaugurales.

Lionel Messi conquistó con Argentina el Mundial de Qatar 2022, dos Copas Américas (2021, 2024) y la Finalissima de 2022. cortesía

Messi, campeón del mundo en Qatar 2022 y doble ganador de la Copa América (2021 y 2024), además de la Finalissima 2022, comandará el ataque acompañado por Julián Álvarez y Thiago Almada. Su despedida oficial en suelo argentino marca el cierre de una era dorada para la selección.

Venezuela

Del otro lado, Venezuela busca seguir firme en su sueño de clasificar por primera vez a un Mundial. Tras derrotas y triunfos recientes, la Vinotinto suma 18 puntos y marcha séptima, lo que la colocaría en zona de repesca.

El equipo de Fernando 'Bocha' Batista está a cuatro unidades de Colombia, sexta en la tabla, y apenas un punto por encima de Bolivia, su perseguidor inmediato.

Detalles para ver EN VIVO Argentina vs. Venezuela

Día: jueves 4 de septiembre

Horario: 18:30 (ECU / COL / PER), 19:30 (VEN / BOL), 20:30 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI

Dónde: estadio Más Monumental, Buenos Aires

Canales de TV y streaming: Zapping Sports y El Canal del Fútbol

