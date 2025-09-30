Real Madrid golea a Kairat Almaty con triplete de Mbappé incluido

El Real Madrid ganó, gustó y goleo sin complicaciones al modesto Kairat Almaty, que juega a más de 6 mil kilómetros de distancia de España. El equipo de Kazajistán no pudo sostener la media maquina blanca que había planteado Xavi Alonso y se llevó una goleada memorial en su primer partido de local en la fase de liga de la Champions League.

Un partido que se jugó lejos, en distancia y en nivel

Xabi Alonso, DT del Real Madrid, saltaba a la cancha con un equipo mixto, dándole descanso a algunos titulares y ubicando jugadores sin mucho rodaje en el 11 titular, la alineación blanca fue: Courtois, Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García, Tchouameni, D. Cevallos, Arda Güler, Mastantuono, Vinicius Jr. (C) y su estrella en la delantera, Kylian Mbappé.

Te puede interesar: Fútbol ecuatoriano: consecuencias para jugadores que participan en amaños de partidos

El partido empezaba con un Real Madrid obligado a golear, pues al frente tenía un Kairat Almaty tenso y tímido que no se atrevía (o quizás no podía) conectar muchos pases en la cancha. Los blancos aprovecharon los errores del equipo kazajo y tuvieron la primera oportunidad del partido en los pies de Vinicius Junior, que picó el balón pero con el borde externo de su pie, lo que hizo que la pelota no entrara a las redes pero sí ponía en alerta a los locales.

Luego de la insistente presión del los madrileños, era de esperarse que el gol caiga pronto en las redes de los locales, y fue así, después de un penal cometido por el arquero Kalmurza a Franco Mastantuono, Mbappé se hizo cargo de la responsabilidad y anotó el primero de los 3 goles que anotaría en la noche de Kazajistán a los 25' del primer tiempo.

PENAL SOBRE MASTANTUONO EN KAZAJISTÁN



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1rEj0IIunM — SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025

Los hinchas del Real Madrid se encontraban insatisfechos, no podían creer que el marcador solo sea de 1-0 al final de la primera parte, pero a los 52' del complemento, otra vez Mbappé marcaría y empezaría con la ráfaga de goles del equipo merengue.

Kylian Mbappé regateando a sus rivales. Pavel Mikheyev

Así quedó la tabla de posiciones de Champions League, tras Kairat vs Real Madrid Leer más

Para la cereza del pastel, vino el tercero de Kylian Mbappé, que remató después de una gran jugada de Rodrygo y un taco de Güler, para sentenciar el partido y culminar con su Hat-Trick, su segundo en Champions League con la camiseta del Madrid.

En el epílogo del viaje del héroe del Real Madrid por Kazajistán, marcaría el 4-0 un no programado Eduardo Camavinga, que llegaba desde atrás para rematar de cabeza y anotar al 84' del partido.

La diversión de los españoles y la pesadilla de los kazajos no iba a terminar ahí, ya que a segundos de que acabe el encuentro, Brahim Díaz dijo presente y anotó en el tiempo agregado para poner el 5-0 definitivo del Real Madrid.

El Real Madrid no marcaba 5 goles de visitante en Champions desde el 2021, cuando se enfrentó al Shakhtar en fase de grupos.

La ultima vez que el Real Madrid se enfrentó a un debutante antes del Kairat Almaty

Se dio en la temporada 21/22, donde recibian al Sheriff Tiraspol que jugaba por primera vez una fase de grupos de Champions League. El primer partido entre los dos se lo llevarían sorprendentemente los debutantes en el Santiago Bernabéu, ganando por 1-2, marcando un hito histórico para el futbol europeo y moldavo. En el segundo partido de fase de grupos el Real Madrid evitó una nueva sorpresa y ganó a domicilio 0-3.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!