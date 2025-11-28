Liga de Quito vs. Independiente del Valle | alineaciones partido clave del hexagonal

Independiente del Valle busca un triunfo para ser campeón y Liga de Quito evitar la fiesta rayada en Casa Blanca

El entrenador Tiago Nunes sumó su segundo triunfo en el banquillo de Liga de Quito.

Liga de Quito e Independiente del Valle se enfrentarán este viernes 28 de noviembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, por la séptima fecha del primer hexagonal de la Liga Ecuabet, en un duelo que puede definir el rumbo del campeonato. Los Rayados, líderes absolutos, necesitan una victoria para asegurar matemáticamente el título nacional 2025.

El partido está programado para las 19:00 y ambos cuerpos técnicos ya tienen listas sus alineaciones. En Liga de Quito, Tiago Nunes debe lidiar con tres ausencias sensibles: los lesionados Gonzalo Valle y Alejandro Cabeza, además del suspendido Leonel Quiñónez.

Para suplir esas bajas, Nunes apuesta por Alexander Domínguez en el arco; Richard Mina y Ricardo Adé como centrales; y Yeltzin Enrique como lateral izquierdo. En el mediocampo estarán Carlos Gruezo, Gabriel Villamil y Fernando Cornejo. El ataque será comandado por Lisandro Alzugaray y Jeison Medina.

Así llegan Liga de Quito e Independiente del Valle

Hay varias bajas para el partido

Gigi Moreira extraña a la Tri, pero acepta la decisión del DT Leer más

El objetivo de Liga de Quito es claro: ganar para reducir la ventaja con Independiente del Valle a nueve puntos y mantenerse en la pelea por un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Independiente del Valle, dirigido por Javier Rabanal, llega con casi todo su plantel disponible. La única baja es la de su capitán, Junior Sornoza, por una lesión muscular. Sin embargo, el club recupera a Mateo Carabajal, quien ya cumplió su partido de suspensión. Con eso, Rabanal podrá alinear a su defensa titular.

Los goleadores de Liga de Quito e Independiente

El once inicial rayado estaría conformado por Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke y Layan Loor; Jordy Alcívar, Patrik Mercado y Justin Lerma en el mediocampo; Renato Ibarra y Michael Hoyos por las bandas; y Claudio Spinelli como referente de ataque.

El escenario está listo. Liga busca mantenerse con vida; Independiente quiere coronarse. El país estará pendiente de un partido que puede marcar el cierre anticipado del campeonato 2025.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!