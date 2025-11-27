Gigi Moreira extraña a la Tri, pero acepta la decisión del DT

La zaguera tomó con nostalgia el no ser convocada para disputar la Liga de Naciones que da los cupos al Mundial

La defensa Ligia Moreira forma parte del Villarreal. Gigi cumple con su sexta temporada en el fútbol de España.

Tras más de una década formando parte de la Tricolor femenina, la defensora Ligia Moreira no fue convocada para las cuatro primeras fechas de la Liga de Naciones de la Conmebol, que determinarán a las selecciones clasificadas al Mundial de Brasil 2027.

Esto generó en la hasta ahora capitana del combinado nacional y jugadora del Villarreal de la segunda división de España, que añore los días de entrenamiento, concentración y partidos; sin embargo, asegura que volverá con más fuerza.

“Realmente sentí mucha nostalgia, pero también entendí que es algo que me tiene que hacer mucho más fuerte, para seguir trabajando en mi club, seguir enfocada y, obviamente, esperar una próxima oportunidad y estar lista para cuando se presente una nueva convocatoria”, mencionó a EXPRESO.

Con más de 40 partidos internacionales como seleccionada nacional, incluidos tres en la única Copa del Mundo (Canadá 2015) a la que Ecuador ha asistido, Gigi es un referente del fútbol local, tanto que desde 2014 llevó la capitanía del combinado nacional.

Por tal motivo, sorprendió su ausencia. “Al final son decisiones técnicas y las respeto, pero siento que tengo mucho por dar a la selección y seguiré trabajando para volver”, sostuvo la defensa de 33 años.

Tras la reciente Copa América, jugada en el país, donde la Tri quedó eliminada en la primera fase, Moreira analizó que “tenemos el compromiso de la Federación de seguir apoyándonos y mejorando en aquellas cosas que tal vez todavía están pendientes”.

A su criterio, aquellas palabras “no molestaron al entrenador (Eduardo Moscoso) y el no estar en la selección es una decisión técnica, que respeto”.

BUENA RELACIÓN CON EL DT

Sobre su relación con el seleccionador Moscoso, la calificó como “buena, siempre francos y directos. Hemos conversado en más de una ocasión. Tanto que me llamó para decirme que no estaría para las dos primeras fechas y le contesté que entendía que era decisión suya y que la respetaba, pero que iba a seguir trabajando para estar nuevamente en La Tri”.

La Tri recibirá este viernes 28 de noviembre a Venezuela, desde las 18:00, en el estadio Atahualpa. El martes 2 de diciembre visitará a Uruguay. Cortesía

Añadió que “el fútbol es así, en un momento estás, en otro no, pero depende mucho de la forma en la que tomes las cosas y la asumo en el sentido de seguir trabajando, aprendiendo, creciendo y así volviéndome más fuerte”.

De su lado, Moscoso, atribuyó la no convocatoria al proceso de recambio que lleva adelante en el combinado nacional. “Esto es una familia y vamos a defender el proceso. En su momento Gigi estuvo convocada, es un referente y le damos mucho valor. Las puertas seguirán abiertas para ella”, sostuvo.

