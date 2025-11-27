LigaPro: ¿Qué pasa si Independiente del Valle empata con Liga de Quito este viernes?

Los Rayados están cerca de coronarse en el campeonato nacional, pero todo depende del resultado contra los albos

Independiente fue una fiesta en Loja, le ganó 3 - 1 a Libertad.

El telón de la LigaPro 2025 está a punto de caer, y el campeonato ecuatoriano se prepara para un posible desenlace anticipado. Este viernes 28 de noviembre, el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito será el escenario de un duelo electrizante y potencialmente definitorio: Independiente del Valle (IDV) se mide a Liga de Quito (LDU) en un encuentro que lleva etiqueta de final.

Con solo cinco fechas restantes para ambos contendientes (y cuatro para Barcelona SC), el equipo de Javier Rabanal se encuentra en una posición inmejorable para alzar su segundo título nacional.

Independiente no solo es el líder, sino que cabalga con una ventaja abrumadora. Acumula 74 puntos, 12 unidades por encima de sus escoltas directos, LDU y Barcelona SC, ambos con 62. Este margen no solo da tranquilidad, sino que le otorga el "match point" para la jornada de este viernes.

Los escenarios de coronación campeón Independiente del Valle:

Victoria de IDV (77 puntos): ¡Campeón Inmediato! Si el equipo de Sangolquí logra los tres puntos en Casa Blanca, alcanzará los 77 puntos y se consagrará campeón de la LigaPro 2025, sin necesidad de esperar ningún otro resultado. La distancia sería inalcanzable.

Liga de Quito busca recortar puntos con Independiente del Valle. Karina Defas

Empate de IDV (75 puntos): Título Casi Asegurado Incluso un empate dejaría a IDV con 75 puntos. Con una ventaja de 10 puntos sobre LDU y solo 12 en disputa, solo necesitaría un punto más en sus cuatro partidos restantes para asegurar matemáticamente el título.

Derrota de IDV (74 puntos): Sigue Dependiendo de Sí Mismo Una caída ante LDU mantendría la diferencia en nueve puntos. Si bien prolongaría la agonía, el destino seguiría en manos de IDV, que se coronaría con dos triunfos más en las últimas cuatro jornadas.

La obligación de Liga de Quito: Ganar o decir adiós

Para Liga, el partido no es solo una jornada más, es una final de eliminación. El equipo albo está obligado a ganar para mantener viva la escuálida esperanza de dar caza al líder.

Un empate o una derrota significarían la eliminación matemática de la pugna por el título.

Una victoria subiría a LDU a 65 puntos, acortando la brecha a nueve unidades con 12 por jugarse. En este escenario, a más de conseguir una campaña perfecta en las últimas fechas, Liga necesitaría que IDV tropiece al menos dos veces (una derrota y un empate) para forzar un desenlace dramático.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Liga de Quito e Independiente del Valle?

La mesa está servida. Este viernes 28 de noviembre, desde las 19:00 (hora d Ecuador) Independiente del Valle tiene en el Rodrigo Paz Delgado la oportunidad de sentenciar la temporada y desatar su fiesta de campeón. Liga de Quito, por su parte, se juega su última carta para evitar ver al rival coronarse en su propia cancha.

