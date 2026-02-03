Albacete vs. Barcelona HOY: alineaciones y dónde ver EN VIVO | Copa del Rey

Los manchegos buscan la hazaña histórica ante un gigante azulgrana que acaricia las semifinales de la copa española

El Barça busca el boleto a las semifinales de la Copa del Rey 2025-26.

La emoción de la Copa del Rey llega a una fase decisiva con un choque vibrante entre Albacete y Barcelona. Los manchegos buscan la hazaña histórica ante un gigante azulgrana que llega con la obligación de imponer su jerarquía en los cuartos de final.

El encuentro se disputará este martes 3 de febrero de 2026 en el emblemático Estadio Carlos Belmonte, en Albacete. El conjunto local llega motivado tras eliminar a rivales de peso como Celta de Vigo y Real Madrid. Mientras que los dirigidos por Hansi Flick no quieren sorpresas en esta fase del torneo.

Aquí tienes el horario oficial según tu ubicación para no perderte este partidazo:

Ecuador, Colombia y Perú: 15:00

Argentina, Chile y Uruguay: 17:00

México: 14:00

España: 21:00

¿Dónde ver Albacete vs. Barcelona HOY?

Yamal (c) es el líder ofensivo del conjunto culé. Alejandro García / EFE

Para los aficionados en Ecuador, la transmisión oficial EN VIVO estará disponible a través de El Canal del Fútbol. En España, el duelo se podrá disfrutar de forma gratuita y en abierto por la señal de La 1 de TVE y su plataforma RTVE Play.

Ambas escuadras saltarán al campo con planteamientos ambiciosos para asegurar el cupo a las semifinales. El Albacete, apoyado por su gente, intentará cerrar espacios ante un Barcelona que, aunque presentaría algunas rotaciones, mantiene su estilo ofensivo letal liderado por sus jóvenes y experimentadas figuras.

Albacete: El sueño de los manchegos

El estratega Alberto González confiará en un bloque defensivo ordenado y la efectividad de Betancor en punta para dar el golpe. El "Queso Mecánico" sueña con tumbar al actual líder de la liga española en una noche que promete ser mágica en el Belmonte.

Posible once de Albacete: Lizoain; Gámez, Vallejo, Neva, Gómez; Villar, Pacheco, Meléndez, Medina; Betancor y Valverde.

Barcelona: La jerarquía del favorito

Hansi Flick mantendría la base competitiva, integrando a Marcus Rashford y Lamine Yamal para dinamitar el área rival. Pese a las bajas por lesión de Gavi, Pedri y Raphinha, los culés confían en su fluidez colectiva para evitar el sufrimiento y sellar la clasificación directa.

Posible once de Barcelona: García; Cancelo, Araújo, Cubarsí, Martín; Casadó, Bernal, Olmo; Yamal, Rashford y Ferran Torres.

