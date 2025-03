Viral: Empleados municipales en Cuenca causan polémica jugando carnaval en la oficina

Hasta una pequeña piscina inflable en las oficinas del Municipio de Cuenca hubo para jugar carnaval. La noche de este 28 de febrero, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, dispuso sanciones tras la viralización de videos en los que empleados de una dirección del Municipio de Cuenca son captados jugando carnaval en horas laborales y al interior de las oficinas municipales.

Los videos, que circularon ampliamente en redes sociales, muestran a los trabajadores lanzándose agua y espuma dentro de las oficinas, e incluso colocando una pequeña piscina inflable en el centro de las instalaciones.

En las imágenes, se observa a los empleados disfrutando de un ambiente de algarabía, con música y gritos, lo que generó una ola de críticas entre los cuencanos. La situación ha causado malestar, ya que los ciudadanos consideran inapropiado el comportamiento de los funcionarios públicos durante su jornada laboral.

📣 #Cuenca | Para que se les quite las ganas de jugar carnaval y se pongan a trabajar...



El municipio de Cuenca informó que tomará acciones y #sancionará a los funcionarios que durante su jornada laboral se dejaron llevar por el Carnaval... ¡y con bebidas alcohólicas incluidas! pic.twitter.com/D1oFJjBu9O — Altavoz EC (@altavoz_ecu) March 1, 2025

Horas después de que los videos se hicieran virales, la Dirección de Avalúos y Catastros del Municipio emitió un comunicado en el que anunció la apertura de un expediente para sancionar a los implicados y expresó disculpas públicas por el incidente.

¿Qué dijo el alcalde de Cuenca al respecto?

Sin embargo, el alcalde Zamora dejó claro que las disculpas no son suficientes. A través de su cuenta en la red social X. “Sobre el juego de carnaval en las oficinas de una dirección del Municipio de Cuenca, no bastan las disculpas públicas de quienes cometieron esta falta, he dispuesto a talento humano proceda con las sanciones que establece el reglamento. A quienes no entiendan que lo público es el más alto honor y hay que ser ejemplo a seguir, hay que retirarlos de la institución", publicó.

#Oficinas



Sobre el juego de carnaval en las oficinas de una dirección del Municipio de Cuenca, no bastan las disculpas públicas de quienes cometieron esta falta, he dispuesto a talento humano proceda con las sanciones que establece el reglamento



➡️A quienes no entiendan que lo… pic.twitter.com/iXGZUx8U8H — Cristian Zamora M (@czamoramatute) March 1, 2025

Indignación colectiva

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Ciudadanos expresaron su descontento con el comportamiento de los empleados municipales y con la imagen que esto deja de la gestión pública en la ciudad.

"¡Qué pena! La ciudad de Cuenca no se merece esos servidores públicos tercermundistas", publicó Alejo Ronovado, a través de su cuenta en X; red social que recoge decenas de reclamos a causa de este hecho.

"¡Una vergüenza! Empleados públicos hacen algazara en horas de trabajo. Ocupan el espacio del municipio. Desperdician el agua. ¡Gran ejemplo de servidores municipales en una ciudad que, como todas en el Ecuador, sufre por el abastecimiento de agua potable!", expresó a la vez el ciudadano Santiago Cabrera.

"Los privilegios de ser funcionarios públicos. Quien tiene esa clase de puestos se ha sacado la lotería. Lindo es el carnaval, pero luego de las horas de oficina", agregó el ciudadano Iván Quito;

