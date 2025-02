Condiciones climáticas afectan vuelos en Cuenca: preocupa el feriado

Tres vuelos no pudieron aterrizar en el aeropuerto de Cuenca. Las intensas lluvias serían la causa de esto

Tres vuelos no pudieron aterrizar en el aeropuerto de Cuenca debido a las condiciones climáticas.

Entre el domingo y el jueves tres vuelos no pudieron aterrizar en el aeropuerto Mariscal La Mar, en Cuenca, debido a las condiciones climáticas. Esto preocupa ante el largo feriado de carnaval que se activará en las próximas horas.

Dos vuelos de la compañía Avianca provenientes de Quito no pudieron aterrizar, uno el domingo y otro el jueves, pese a que en esos días no se habían registrado lluvias. Además, uno de LATAM desde Guayaquil decidió regresar sin aterrizar debido a que las condiciones climáticas no eran las mejores debido a la lluvia.

Preocupación del sector turístico

Estos hechos causan un poco de preocupación en el sector turístico debido al feriado de carnaval que se iniciará este viernes.

Juan Pablo Vanegas, presidente de la Cámara de Turismo del Azuay, considera que las eventualidades en temas de conectividad afectan de forma directa al sector turístico debido a que se pueden producir cancelaciones de última hora.

"La decisión de no aterrizar en Cuenca fue exclusiva del piloto de la compañía y pensamos que podría ser algo eventual y no afectar a la ciudad durante el feriado", señaló.

Según cifras del gremio hotelero tiene un promedio de 50% de reservaciones hasta este jueves, 27 de febrero de 2025, y esperan que entre viernes y sábado esto aumente. Vanegas apuntó que las personas dejan hasta último momento realizar las reservas del caso.

Pista mojada por lluvia

Para la Corporación Aeroportuaria de Cuenca (Corpac) los hechos registrados se deben a la condición climática que vive la ciudad y la provincia por a las intensas lluvias.

Jose Aguilar, director de la Corpac, explicó a Diario EXPRESO que el avión de LATAM no pudo aterrizar por la fuerte tormenta que se registraba en la ciudad y situaciones así son comunes en cualquier aeropuerto del mundo.

Feriado de Carnaval: La conectividad vial de Cuenca inquieta al sector turístico Leer más

En tanto que los otros dos casos decidieron no aterrizar tras aproximaciones frustradas y se desviaron hacia Guayaquil.

Según el funcionario, esto se debió al tipo de avión que opera la aerolínea que está configurado para la máxima capacidad, es decir que el avión es más pesado.

"Cuando la aeronave está con más peso, y si la pista está mojada, el capitán puede tomar la decisión de no aterrizar porque considera que las condiciones no son seguras para los pasajeros", puntualizó Aguilar.

RELACIONADAS Cuenca busca récord Guinness con el motepata más grande del mundo

En tal sentido las autoridades no descartan que estás situaciones se repitan a lo largo del feriado ya que la temporada de lluvias se extenderá hasta la primera semana de marzo.

"En nuestro caso, con las lluvias, se puede atrasar, desviar o cancelar. El llamado que hacemos es que se programen los vuelos con más antelación antes cualquier circunstancia que se registre", sostuvo Aguilar.

Para todo el feriado se desarrollarán las actividades en el aeropuerto con normalidad con un promedio de hasta ocho vuelos al día.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ