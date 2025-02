Emergencia en Cuenca: tala masiva por seguridad

Entre febrero y marzo en Cuenca deberán ser talados 1.100 eucaliptos, esto tras la muerte de dos niños que fueron víctimas de la caída súbita de tres enormes árboles en un parque infantil.

Además de los eucaliptos que serán talados por la emergencia, 100 árboles más serán retirados como parte de la programación anual de la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC EP).

Acciones ante la emergencia

El reciente fin de semana, las tareas de tala se ejecutaron en la zona residencial de la avenida Ordóñez Lasso. Además, se podaron las especies ubicadas en el parterre, en un tramo de 500 metros, en la avenida Remigio Crespo.

María Saquipay, habitante de la zona, está de acuerdo con la poda y tala de los árboles que representan un riesgo para los transeúntes y las viviendas cercanas. “Es positivo para evitar que se repita una tragedia como la que pasó con los niños en el parque hace unas semanas. Esto debieron hacerlo antes y no esperar a una tragedia tan lamentable”, señaló.

Entre los criterios ciudadanos también hay quienes temen que la tala de las especies signifique una deforestación de algunas zonas, como las orillas de los ríos, que están llenas principalmente de eucaliptos. Juana Padilla, vecina del sector de la avenida Primero de Mayo, comentó que es consciente del riesgo; sin embargo, la ciudad se ha destacado por ser amigable con el ambiente y cuidar sus zonas verdes, lo que obliga a las autoridades a ejecutar un plan estricto de siembra de nuevas especies amigables con el ecosistema local.

A ciudadanas como Ángeles Cañote, le apena que tanta cantidad de especies tenga ese destino. “Entiendo lo que pasó, juro que lo entiendo y me duele tanto por la familia. Su pérdida es irreparable. Pero creo que todo esto se pudo evitar. Que con un análisis o monitoreo previo y permanente se pudo evitar el desplome. Ahora, van a sacar mil especies; que son precisamente las que llenan de vida y perfuman a Cuenca. Mil árboles son muchísimos. Me apena, me duelen todos los escenarios en torno a este caso. Espero que los repongan en otras áreas. Y que el personal municipal asimismo, de ahora en adelante, priorice ver el estado en el que se encuentras sus áreas verdes antes de que llegue el invierno”, señaló.

Plan de restitución de especies

Según aseguró EMAC EP, la emergencia los obliga a retirar todos los árboles que representan alto riesgo en el corto plazo para luego sustituirlos por especies como fresnos, cucardas, jacarandas, cedros, cepillo rojo, cepillo blanco, molle, arupo, capulí, guaba, fuaylug y fuabisay.

El plan de restitución de especies de la institución establece la siembra diaria de al menos 270, lo que significa unos 16.000 en los dos meses de emergencia. Sin embargo, en enero, cuando talaron 104 árboles, únicamente se restituyeron 150. El histórico de árboles tumbados, desde 2018 hasta lo que va de 2025, señala una cifra de 3.529, mientras que en el mismo período se sembraron 41.976 árboles.

Se declara la emergencia en Cuenca ante colapso de árboles Leer más

Además, la emergencia hizo que se destinara un presupuesto de $ 435.000, recurso que será invertido en dos acciones específicas: aumento de la capacidad de talado en Cuenca, es decir, la contratación de más en esta actividad. Según la institución, con el personal que se dispone en la actualidad, se pueden derribar un promedio de 100 árboles mensuales. Y la segunda acción será la adquisición de un tomógrafo que permitirá analizar el estado de los árboles para prevenir la caída súbita de los mismos.

