¿Cómo celebrará Azuay el carnaval? La agenda festiva está lista

El carnaval se enciende en la provincia de Azuay a partir del próximo 26 de febrero y se alista para recibir a los turistas con un amplio despliegue de fiestas, desfiles, conciertos y gastronomía tradicional en Cuenca, Paute y Gualaceo.

En Cuenca, capital de Azuay, se realizó el lanzamiento oficial de la agenda, que reúne más de 90 eventos públicos y privados que se llevarán a cabo en plazas, parques y mercados. El tradicional Jueves de Compadres será la apertura oficial de la fiesta.

¿En qué consiste la agenda festiva?

Este 2025, el compadre del carnaval cuencano será el campeón olímpico Daniel Pintado, quien expresó su gusto por el juego y la gastronomía variada de la época, con dulces de frutas de temporada y el mote pata.

Para deleitar el paladar con esta histórica sopa elaborada con costilla de cerdo, embutidos y mote, los comerciantes de los mercados, como María Rojas, del Diez de Agosto, la prepararán desde el 26 de febrero hasta el 4 de marzo. Además, por segundo año consecutivo, se llevará a cabo el acto “El mote pata más grande del mundo”, donde se ofrecerán unos 7.500 platos. Este evento se realizará en la Plaza San Francisco el sábado 1 de marzo, desde las 10:00.

Los concierto, clave para atraer y entretener

Mi feriado será en Cuenca, llueva o no será allá. Es el único sitio donde hallo aún algo de paz y muchas cosas por hacer.

Rosa Mejía



guayaquileña

Los conciertos también forman parte de la agenda carnavalera de la urbe morlaca con dos grandes eventos: el 28 de febrero se presentarán Los del Río y Papaya Dada, y el 1 de marzo Ivy Queen y La Factoría. Estos conciertos se realizarán en la Ciudadela Álvarez a partir de las 18:00. La entrada es gratuita.

Las comparsas y la música tradicional también tendrán espacio en la agenda. Se desarrollará el desfile “Carnaval de los ríos de Cuenca”, que recorrerá la calle Simón Bolívar desde la Plaza de San Blas hasta San Francisco. Esto será el sábado 1 de marzo, desde las 09:00.

Paute, un destino por explorar

El clima cálido de Paute, su variedad gastronómica, su afluente y varios de sus atractivos turísticos hacen de este lugar otra opción ideal para el feriado. Aparte de su amplia agenda de actividades carnavaleras, Paute es conocido por ofrecer actividades como parapente, caminatas entre dinosaurios en el parque temático Jurassic Paute, o un recorrido gastronómico por la zona de El Cabo y su mercado.

La celebración iniciará el 1 de marzo con las carreras de coches de madera y caballos. El 2 de marzo se llevará a cabo el colorido desfile de carnaval, con la participación de los estudiantes, quienes mostrarán las tradiciones y la cultura propias de la fecha. Finalmente, habrá presentaciones de artistas nacionales e internacionales en la orilla del río Paute los días 2 y 3 de marzo.

En algunos puntos de Cuenca, Paute y Gualaceo se realizan actividades en parapente. CORTESIA

Gualaceo, ubicado a 37 kilómetros de Cuenca, ofrecerá actividades similares que incluirán el Jueves de Compadres, la coronación de la Señorita Carnaval, el desfile y otros espectáculos.

El crimen en Santa Elena me obliga a huir de mi tierra. Iré a Paute, quiero naturaleza, frío y libertad.

Nathalia Rosado

habitante de Chipipe, Salinas

Sin embargo, su principal atractivo natural será la orilla del río Santa Bárbara, donde existen pequeñas cabañas que pueden ser utilizadas de forma gratuita. También se pueden visitar los talleres de los artesanos que elaboran la macana tradicional. Su mercado es también un punto obligado para deleitar el paladar con platos como el hornado, las tortillas de maíz, trigo y choclo, morocho y chocolate caliente.

Testimonios de locales y turistas

Frente a estas actividades, los habitantes dicen estar listos para recibir a los turistas. “Me encanta que Cuenca sea tan turística, me he acostumbrado a ver personas de todas las regiones en nuestra tierra. Nos hace sentir queridos y hasta más seguros”, señaló la cuencana Magali Palacios, quien no saldrá de la ciudad durante el feriado. “Quiero ser parte de todo”, indicó a EXPRESO.

En Guayaquil, hay ciudadanos como Gabriela Carrillo y Sunny Gálvez que ya tienen fija su estadía en esa ciudad. “Cuenca se convirtió en mi destino favorito hace dos años. Amé que lo tenga todo, que su centro sea tan vivo, que tenga tantas opciones para disfrutar y conocer. Por eso, mi familia entera viajará para el Carnaval en esos días. Ya tenemos reservado el hotel y listas las actividades que vamos a celebrar... Cuenca es un pedacito de Europa en Ecuador. Ahora solo toca que las medidas de seguridad se fortalezcan o se mantengan como en otros feriados. He leído que la inseguridad quiere hacer de las suyas allá. Que nadie lo permita, espero que las autoridades hagan todo lo posible por mantener a la ciudad libre de violencia, que es como percibo a la Atenas del Ecuador”, señaló Gálvez, quien prevé pasar también unos días en Paute.

Me da gusto ver como Cuenca tienen tanto por dar y redescubir. Me apena que no pase eso en Guayaquil.

Lidia Menoscal



guayaquileña

Javier Zambrano, quien habita en Salinas (Santa Elena), esta vez escogerá la Sierra para vacacionar. “Siempre la paso en Salinas porque amo el mar, mi tierra y su gente. Debo reconocer que está insegura y que ya no es como antes. Por eso, junto a mi novia y mis padres viajaré a Cuenca esos días: quiero frío y chocolate, pan todo el día. Quiero vivir un Carnaval diferente. La gente dice que Cuenca me lo dará. Vamos a ver cómo me va. En lo personal, quiero que Salinas vuelva a ser ese sitio seguro que era antes. Sueño con eso. Sueño que la gente recomiende mi balneario de la misma forma como recomiendan otros rincones mágicos del país”, sentenció.

