¿Piscinas en las calles de Guayaquil durante el Carnaval? Esto dijo Aquiles Álvarez

Se viene el feriado de Carnaval. Cientos de personas viajan desde Guayaquil a otras localidades del país para visitar a familiares o conocer nuevos lugares. Mientras que otros prefieren permanecer en la ciudad y disfrutar con sus allegados durante los días de asueto.

En Guayaquil, muchos ciudadanos tienen la costumbre de instalar piscinas inflables en aceras y calles durante los feriados, como el del Carnaval. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció sobre este tema durante su enlace radial, la mañana de este miércoles 26 de febrero.

Su respuesta, lejos de una postura restrictiva, dejó ver una visión más flexible sobre el uso del espacio público. “La verdad que a veces es mejor hacerse ‘el loco’, la gente tiene que disfrutar, sin dejar que se convierta en una anarquía”, expresó.

Es que, en meses anteriores, se han desarrollado operativos en diversas zonas de la ciudad para desmontar piscinas instaladas sobre las calles, una acción que es restringida por la normativa del uso del espacio público y que establece sanciones para quienes la incumplan.

Aquiles Álvarez: "Con tanto problema que hay, y sin plata… No podemos encerrarnos"

Álvarez reconoció que, en medio de la crisis económica y de seguridad que enfrenta la ciudad, es comprensible que los ciudadanos busquen formas de esparcimiento.

“Pero con tanto problema que hay, y sin plata… No podemos encerrarnos”, señaló, sugiriendo que la diversión en las calles no debe verse como un problema mayor mientras no afecte el orden.

El alcalde también destacó la importancia de que la ciudadanía se apropie de los espacios públicos como una estrategia para combatir la delincuencia.

“La política criminal manda que si tú no ocupas los espacios, como ciudadano, ¿quiénes los ocupan? Los criminales”, sostuvo el primer personero municipal.

