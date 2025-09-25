Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cuenca

Protesta cuenca
Manifestantes de Cuenca fueron reprimidos con violencia luego de pintar la frase "fuera Noboa" sobre la calle Simón Bolívar.Cortesía

Manifestantes denuncian represión violenta durante protestas en Cuenca

La jornada de protesta en la capital azuaya terminó con fuerte represión policial. Ciudadanos denuncian detenciones

La jornada de protesta en Cuenca cerró con una fuerte represión policial. La marcha que inició en horas de la tarde y se mantenía en los exteriores de la Gobernación del Azuay

La convocatoria fue a partir de las 17:00 de este jueves, 25 de septiembre de 2025, en el Centro Histórico de la ciudad hasta donde llegaron representantes del Frente Unido de Trabajadores, estudiantes universitarios y organizaciones de mujeres

RELACIONADAS

¿Qué desató la violencia en la jornada de protesta?

Según versión de la periodista Nicole Torres la protesta se mantenía pacífica hasta las 19:00 cuando los asistentes pintaron en la calle Simón Bolívar la frase "Fuera Noboa" y en ese momento la fuerza pública habría reforzado su presencia en la zona con más agentes

RELACIONADAS

En videos compartidos a Diario EXPRESO se observan las violentas imágenes en las que decenas de policías sobre motocicletas y otros a pie levantan por la fuerza a un grupo de jóvenes que están sentados sobre la calle, luego persiguen a los protestantes para dispersar la concentración. Además, en las imágenes se registra la violenta detención de al menos tres ciudadanos. 

RELACIONADAS

Este Diario consulto a la Policía Nacional sobre los detenidos durante la protesta y se señaló que no se tiene aún datos oficiales. 

Protesta contra proyecto Loma Larga 

Hay que recordar que durante la mañana los integrantes de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay (FOA) también protestaron frente a la institución estatal dejando una gran cantidad de basura (plásticos, canecas, inodoros, tubos, letreros, vallas metálicas y más) que habrían recogido en una minga realizada en la zona de Quimsacocha, donde se ubica el proyecto minero Loma Larga. 

DIRIGENTES SINDICALES ECUADOR PARO NACIONAL

Paro nacional Ecuador 2025: Fiscalía abre investigación contra dirigentes sindicales

Leer más

Las protestas en Cuenca se iniciaron el martes, 23 de septiembre, con el paro indefinido convocado por las organizaciones sociales de Azuay. Las manifestaciones se enmarcan en dos hechos puntuales: el rechazo al proyecto de minería Loma Larga que se pretende realizar en el páramo de Quimsacocha y el rechazo al decreto 126 con el que el Gobierno Nacional eliminó el subsidio al diésel. 

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Juleisy Angulo superó la muerte de un hermano y dos operaciones por el oro

  2. Manifestantes denuncian represión violenta durante protestas en Cuenca

  3. Regresa el Oktoberfest: Una fiesta que no podía faltar

  4. 'Hiedra', de Ana Cristina Barragán, competirá en el Festival de San Sebastián

  5. ¿Error a la vista? Conviértelo en premio en la nueva edición de Caza de erratas

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Asesinato de creador de contenido en Guayaquil: se revelan nuevos detalles

  3. Real Oviedo vs FC Barcelona EN VIVO: Canales dónde ver el partido de HOY | LaLiga

  4. Rafael Correa exige la expulsión de dos alcaldes de la RC5 por apoyar a Noboa

  5. Masacre en la cárcel de Esmeraldas deja 17 muertos tras enfrentamientos entre bandas

Te recomendamos