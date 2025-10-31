Festividades de Cuenca se abren con la algarabía y colorido de los estudiantes

Cuenca conmemora 205 años de independencia. Durante el feriado se desarrollarán más de 230 eventos

Los estudiantes de 41 instituciones educativas de Cuenca rindieron homenaje a la ciudad y abrieron las festividades de Independencia este viernes, 31 de octubre de 2025.

El colorido y la alegría de los más jóvenes llenó las calles del Centro Histórico con diferentes números artísticos que prepararon en honor a la ciudad. Las presentaciones mostraron diferentes temáticas relacionadas a la cultura, tradición y diversidad natural de la urbe morlaca.

La Unidad Educativa Rosa de Jesús Cordero mostró en un carro alegórico la biodiversidad de los páramos que rodean a la ciudad, de igual forma los estudiantes de las instituciones de Victoria del Portete y Tarqui que hicieron alusión al cuidado de las fuentes de agua.

Otras presentaciones mostraron temas sobre la seguridad ciudadana, la salud mental de los jóvenes y el rescate de tradiciones y valores.

Y las habilidades artísticas, musicales y de danza también fueron puestas en escena por los adolescentes. Por ejemplo el Colegio Técnico Ricaurte mostró la destreza de su banda de paz y de sus bastoneras que interpretaron una coreografía al ritmo del "por eso te quiero Cuenca". De esta forma se activaron las festividades que se desarrollarán del 1 al 3 de noviembre.

Seguridad y presencia del presidente Daniel Noboa

Xavier Bermúdez, gobernador del Azuay, informó que se activó un plan de contingencia para garantizar la seguridad ciudadana y el control de los espacios públicos para evitar hechos delictivos y violentos mientras se desarrollen actos masivos.

Sobre su participación en la sesión solemne del lunes 3 de noviembre aseguró que asistirá con una comitiva, sin embargo, no confirmó la presencia del presidente Daniel Noboa debido a "compromisos adquiridos con anterioridad".

El mandatario se encuentra en la capital azuaya desarrollando actividades oficiales desde el pasado martes, 29 de octubre, pero no se ha pronunciado sobre si será o no parte del acto solemne de las festividades.

Actividades en la ciudad

El Municipio de Cuenca y organizaciones sociales han preparado una agenda de actividades que reúne más de 230 actos que se desarrollarán en espacios públicos y privados.

La expectativa del sector turístico es optimista al contar con una variada agenda de actividades. Juan Pablo Vanegas, presidente de la Cámara de Turismo del Azuay, dijo que se espera igualar a las cifras obtenidas en 2024 cuando llegaron más de 250.000 visitantes y se generó un rédito económico de más de $50 millones.

La gastronomía de las parroquias rurales tendrá su espacio en las tradicionales ferias con el Festival de Sabores que permitirá registrar las especialidades de las 21 parroquias. Este evento es gratuito y se llevará a cabo del 1 al 3 de noviembre en el Parque de la Madre.

El XXIII Festival de Artesanías de América - 2025 también es otra opción que tendrán los visitantes. Esto se desarrollará en la zona del barranco, a orillas del río Tomebamba, y en las instalaciones del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares.

El Huaynacapazo regresa este año con cuatro escenarios a lo largo de la avenida Huayna Cápac. Este concierto tendrá lugar el sábado 1 de noviembre de 2025, a partir de las 17:00, y es gratuito.

