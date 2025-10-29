Noboa se distancia de la minería en Loma Larga y reta a los ‘muertos políticos’

En su visita a Cuenca, Daniel Noboa defendió la suspensión del proyecto minero y habló de la protección de los páramos

Daniel Noboa durante el lanzamiento del programa Jóvenes en Acción, en el Teatro Pumapungo de Cuenca.

El presidente Daniel Noboa cumplió este miércoles, 29 de octubre de 2025, una agenda oficial en Cuenca marcada por mensajes políticos y ambientales. El mandatario encabezó el lanzamiento de la segunda fase del programa Jóvenes en Acción y aprovechó el acto para defender su postura frente al proyecto minero Loma Larga, así como para lanzar duros cuestionamientos a quienes se oponen a su gestión.

Retraso y ambiente juvenil en el Teatro Pumapungo

El evento, previsto para realizarse en el Teatro Pumapungo, comenzó con más de dos horas de retraso. Mientras se esperaba la llegada del presidente, la animadora del acto incentivó la participación del público con concursos y premios, incluyendo entradas para un concierto organizado por el Ministerio del Ambiente.

Cerca de las 13:00, Noboa arribó acompañado de los ministros de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, y de Inclusión Económica, Harold Burbano. Ambos participaron en la presentación del programa Jóvenes en Acción 2, que beneficiará a 80.000 jóvenes con oportunidades laborales en instituciones públicas como los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Humano y Transporte.

El presidente Daniel dio la bienvenida a los chicas y chicos del programa Jovenes en Acción en su segunda edición. Presidencia De Ecuador

“Suspendimos un proyecto minero porque defendemos el agua”

Durante su intervención, Noboa afirmó que no se ha olvidado de Cuenca y destacó que una de sus principales acciones fue la suspensión del proyecto Loma Larga, ubicado en los páramos de Kimsacocha, al sur de la ciudad.

“Nos obligaron a cumplir con una sentencia y, a pesar de ello, nos fuimos en contra y suspendimos un proyecto minero”, declaró el mandatario, en alusión a las presiones judiciales y políticas en torno al caso.

El presidente subrayó que su administración ha priorizado la protección de los páramos y el cuidado del agua, temas que han generado amplio debate en Azuay.

Críticas a los “muertos políticos”

En medio de su discurso, Noboa también se refirió a los activistas y líderes locales que se oponen a la minería. Los calificó de “muertos políticos”, asegurando que “andan escondidos” y que si “hoy los sometemos a una votación, nadie va a votar por ellos, porque nunca hicieron nada por la gente”.

Sus declaraciones despertaron murmullos entre los asistentes, en una provincia donde la resistencia al extractivismo ha sido histórica y ha protagonizado múltiples consultas populares.

Mensaje político y cierre de jornada

El mandatario concluyó su intervención con un mensaje electoral, recordando los resultados obtenidos en Cuenca en procesos anteriores.

“Cuenca me dio dos veces ya, con más del 60%, una victoria arrolladora, y estoy seguro de que en la consulta popular habrá un resultado favorable”, expresó.

Tras el evento, Noboa continuó su agenda con su asistencia al concierto ambiental en el Cuartel Dávalos, organizado por el Ministerio del Ambiente, como parte de la campaña de promoción del programa Jóvenes en Acción.

