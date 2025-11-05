Dos hombres son asesinados al estilo sicariato en zona comercial de Cuenca

Personal de criminalística y Fiscalía en la escena del crimen.

Un nuevo ataque al estilo sicariato ocurrió en Cuenca la tarde de este miércoles 5 de noviembre de 2025, y dejó a dos hombres asesinados.

El hecho violento ocurrió en la avenida Ordóñez Lasso, una de las principales arterias de ingreso a Cuenca desde la ciudad de Guayaquil.

Víctimas en camioneta roja recibieron impactos de bala

Las víctimas se movilizaban a bordo de una camioneta doble cabina color rojo, y se evidenciaron al menos tres impactos de proyectil que dejaron orificios en la puerta del copiloto.

Hasta el lugar llegó personal de criminalística y de la Fiscalía para tomar procedimiento de la escena del crimen. No se brindó información a los medios de comunicación sobre el ataque. Los cuerpos fueron trasladados al centro forense para la autopsia de ley.

Zona comercial de Cuenca, lugar de recientes ataques criminales. Claudia Pazán

Seis muertes registradas en noviembre en el cantón Cuenca

Con este hecho violento, suman seis muertes en lo que va de noviembre en el cantón Cuenca, incluidas las registradas en la cárcel de Turi durante el feriado por las fiestas de independencia de la ciudad.

Además, octubre fue el mes más violento en la capital azuaya, con siete asesinatos en hechos criminales. La Policía Nacional atribuye la violencia a bandas criminales que estarían en disputa por poder y territorio.

