WhatsApp: Ya se pueden editar mensajes después de enviarlos, aprenda cómo

WhatsApp ha lanzado una función muy esperada que permite a los usuarios editar mensajes después de haberlos enviado, incluso si ya han sido leídos por el destinatario. Esta nueva herramienta ha sido añadida en la última actualización de la aplicación, que ha estado en desarrollo durante un tiempo.

La espera fue breve para los usuarios de Android e iOS, ya que la función de edición de mensajes se implementó apenas unas semanas después del anuncio oficial.

Entonces, ¿Cómo funciona esta característica?

Para editar un mensaje en WhatsApp, hay que tener en cuenta que tienes un plazo máximo de 15 minutos desde que lo enviaste. Además, si el mensaje fue enviado en un grupo, cualquier modificación que realice se reflejará para todos los participantes de la conversación.

Cuando edites un mensaje, aparecerá una etiqueta que dice "editado" junto a la hora de envío para que los destinatarios sepan que hay una modificación. Si no has actualizado la aplicación, los destinatarios verán un mensaje indicando que el mensaje ha sido editado por la versión más reciente de WhatsApp.

Nueva función de edición de mensajes cortesía

El proceso de edición es sencillo. Solo tienes que mantener presionado el mensaje que deseas editar y aparecerán varias opciones, entre las que se encuentra "Editar". Al hacer clic en esta opción, se abrirá un espacio de texto en el que podrás realizar los cambios necesarios.

Es importante destacar que al editar un mensaje, no se enviará una nueva notificación de chat a los participantes de la conversación, lo que garantiza que no se generará una interrupción innecesaria en la charla. Sin embargo, esta función está limitada a mensajes de texto y no es aplicable a fotos, vídeos u otros tipos de archivos multimedia, según la información proporcionada por la plataforma.

Además, para aquellos que utilizan WhatsApp en la versión web, la función de edición también está disponible. Basta con hacer clic derecho en el texto y seleccionar la opción "Editar" para realizar las modificaciones deseadas.

Esta nueva función de edición de mensajes de WhatsApp facilita la corrección de errores y la actualización de información en los chats, brindando a los usuarios una mayor flexibilidad en sus conversaciones sin generar notificaciones molestas.

