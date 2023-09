TikTok: el insólito mundo de los NPC 

En el cambiante paisaje de Internet ha surgido una tendencia: los NPC ('Non-Playable Characters'), o 'Personajes no jugables'. No, no son protagonistas de un nuevo videojuego, sino una tendencia intrigante que está generando controversia y preguntas sin respuesta.

Viral: Una mujer habría dado a luz en un taxi en Guayaquil Leer más

Los NPC son, en esencia, la representación cibernética de lo robótico y repetitivo. Algo así como estos personajes que normalmente encuentras en tus videojuegos favoritos y tienen un repertorio limitado de frases y reacciones que utilizan para interactuar con los jugadores en situaciones específicas. Hasta aquí, nada fuera de lo común. Pero aquí viene la sorpresa.

En la plataforma de TikTok, los creativos se han sumergido en esta tendencia de cabeza, llevando la simulación de los NPC a un nuevo nivel. En transmisiones en vivo que pueden extenderse durante horas, estos 'valientes artistas' imitan el comportamiento de personajes ficticios o reaccionan a los 'stickers' que 'lanzan' sus seguidores. Pero aquí está el giro: ¿con qué propósito? Dinero.

En la pantalla lo que se ve es a una persona actuar con un repertorio limitado de frases y movimientos. Es como mirar a través de una ventana hacia un mundo donde las reglas son diferentes y las lógicas se han vuelto del revés.

Para que el espectador pueda enviar 'stickers' y logra una reacción, debe pagarlos.

"En mi primera transmisión en vivo hice $ 700. Sólo por dos horas. Y de ahí sólo creció", dice @nerdwinter, la creadora de contenido NPC de TikTok, en una entrevista con CNN.

Te invitamos a leer: Inteligencia Artificial: ¿Una herramienta para atrapar infieles?

El término NPC entró en la conciencia social en los últimos años, en especial para referirse a masas políticas como copias automatizadas de personas con mensajes repetitivos y vacíos, aparentando ser reales sólo hasta donde su programación le habilite.

Trap tox, una tendencia más que la deja Barbie Leer más

Los creadores de contenido en TikTok se apropiaron de las actitudes de NPC en videojuegos, imitando las extrañas interacciones que conllevan con un jugador, hasta llegar a la evolución de las reacciones. Son, en general, vacíos en sus expresiones hasta que el usuario interactúa con ellos, reaccionan con voces y movimientos exagerados y no se molestan en repetir una acción idéntica cuantas veces el espectador lo provoque.

Yes yes yes ice cream so goood 🤍 #pinkydoll pic.twitter.com/yCj8wHHkLB — pinkydollreal 🍦 (@pinkydollrealb) July 20, 2023

Una de las creadoras de contenido más famosas y que inspiró a muchos otros creadores NPC es @pinkydoll. En sus transmisiones revienta palomitas con una planchadora de pelo y habla como robot. Hace varios meses se volvió tendencia en Twitter por lo ridículamente cómico que resulta las acciones repetitivas instigadas por los 'stickers' y comentarios que le enviaban usuarios. A pesar de las críticas, en una entrevista con New York Times dijo que en algunas transmisiones gana de $ 2.000 a $ 3.000, y que luego de un día entero de transmisiones actuando como NPC ha recaudado más de 7.000.

Los 'streamers' en TikTok generan ingresos a través de regalos virtuales en forma de 'stickers' que los espectadores le envía durante la transmisión. Hay figuras como conos de helados, rosas, pasteles de cumpleaños y otras que aparecen en la sección de comentarios a vista de los espectadores y el creador de contenido.

Lee también sobre: El auto ‘made in Ecuador’ se levanta tras 4 años de caídas

Empresas ahora reclutan personal a través de TikTok Leer más

Los usuarios compran los 'stickers' usando monedas de TikTok, adquiridos usando dinero real usando la app o página web. El precio de los paquetes varían. El más pequeño de 70 monedas tienen un precio de $ 0,74. Regalar una flor vale una moneda, y un par de leones vale 34.000 monedas.

Los 'streamers' reciben 50 % del valor de los 'stickers' que les envían. Los convierten a monedas de regalo, y luego son intercambiados por Diamantes digitales. Una vez que alcanzan el valor de $ 100 en Diamantes, los 'streamers' pueden intercambiarlo por dinero real.

¿Qué es lo atractivo de transmisiones de NPC?

Anteriormente los regalos ya tuvieron su impacto en diferentes tipos de transmisiones en vivo, pero con la llegada de los NPC, enviar dinero tuvo significancia en tiempo real. Por ejemplo, la frase viral de @Pinkydoll "mmm ice cream so good" es la respuesta al recibir un cono de helado. La frase "yes yes yes" es la más frecuente, dicha cuando recibe una rosa.

"Es muy estimulante porque es rápido y muy repetitivo, así que la gente lo ve para ver cuál será la próxima reacción o si salgo de personaje o me equivoco por la cantidad de regalos", dijo Cherry Crush, una creadora de contenido NPC en TikTok, en una entrevista a New York Times.

Parachute style, la moda más viral Leer más

Existe una discusión alrededor de qué es lo atractivo de los 'streaming' de NPC. "Es extraño y random. Y cuando la gente no entiende algo hablan de él, lo comparten y le dan like", opina @nerdwinter.

Hay usuarios que perciben tonos sexuales en el contenido y las acciones de los creadores. Cherry Crush y @Pinkydoll tienen cuentas de OnlyFans con contenido explícito, aunque esto no se demuestra en TikTok.

"Yo no hago mi 'show' nada sexual", dijo Cherry Crush a New York Times. "Siempre lo imaginé chistoso y entretenido".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!