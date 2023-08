Puedes alargar tu cuello con este procedimiento no invasivo.

TikTok es la plataforma donde es muy sencillo que un tema se haga tendencia y esta es la prueba de ello. El Barbie bótox, conocido médicamente como el ‘bótox para el trapecio’ (músculo que sostiene el cuello), es lo más nuevo en estética que hay en las redes.

4 técnicas cosméticas que necesita en su rutina Leer más

Los inicios de este procedimiento que se aplica en el trapecio tiene varios años en vigencia, pero antes estaba alejado de la cosmética, ya que su aplicación es el remedio para curar dolores en el cuello y la espalda. Sin embargo, dos de sus beneficios más recientes son darle una impresión de alargamiento y delgadez al cuello, y disminuir estéticamente el tamaño de los hombros.

Este método lo hizo viral la empresaria Kim Kardashian. Tras publicar fotos en sus redes luciendo un cuello más alargado de lo normal, sus seguidores empezaron a cuestionarse si se trataba de fotos editadas. Para desmentirlo, ella explicó su secreto: se había aplicado inyecciones de neurotoxina en esta zona.

¿Cómo funciona?

La toxina botulínica (bótox) es un neuromodulador, es decir que interrumpe la conexión que tienen los nervios y los músculos, de modo que a estos últimos se les imposibilita contraerse, o al menos ya no pueden hacerlo con la misma fuerza.

Un estudio hecho por la clínica Beauty Clinic de Canadá, especializada en realizar procedimientos estéticos, comparte su funcionalidad “en grupos de músculos más grandes como los trapecios (que sostienen el cuello). El objetivo es limitar la contracción para conseguir una leve disminución del músculo y así generar un efecto adelgazante y por ende de alargamiento”. Se utilizan entre 15 y 100 unidades del fármaco para lograrlo, pero la cantidad varía según el grosor de este.

Te interesará: Fresco y dewy para lucir como modelo

Ten cuidado con estos efectos secundarios. Freepik: Vadym Drobot

Como todo procedimiento médico, puede acarrear complicaciones si se lo administra inadecuadamente. Aunque sus beneficios son mayores porque “puede ser muy útil para casos clínicos si alguien tiene espasmos en esa área, si se aplica con fines cosméticos podría restarle fuerza al músculo a largo plazo”, comparte Alicia Jamison, entrenadora de ejercicios en Nueva York, Estados Unidos, para Health Magazine.

Algunos de los efectos secundarios a corto plazo son dolor, hematomas y malestar en el lugar donde se aplicó la inyección. Mientras que a largo plazo puede haber debilidad, parálisis en el área y diseminación a los músculos cercanos. Existen riesgos adicionales y es necesario que se los analice con el proveedor del tratamiento.

Resultados no esperados

Lo último en ropa, botas y belleza capilar Leer más

Esta práctica muchas veces puede resultar una ‘ruleta rusa’, ya que el paciente debe considerar que no todos los cuerpos son idénticos y, posiblemente, ese efecto de ‘cuello de cisne’ no sea de su agrado.

A pesar de esto, no está todo perdido. Si usted es de aquellas personas que se aplicaron o desean aplicarse este tratamiento, tenga en cuenta ser meticuloso en buscar un buen médico estético o cosmiatra que sea especializado en esta área. Y si ya cometió el error, no se preocupe, los efectos no son para siempre: tienen una duración de 4 a 8 meses.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!